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ECONOMIA

Gigante dos transportes brasileira anuncia falência e trava bens de clientes

Decisão judicial exige comprovação para devolução de mercadorias após quebra do grupo

Iarla Queiroz
Por

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Grupo Bauer
Grupo Bauer - Foto: Divulgação

A falência do Grupo Bauer abriu um cenário delicado para clientes e fornecedores que agora tentam recuperar bens, equipamentos ou valores ligados às empresas. Com sede em Chapecó, o grupo teve a quebra decretada no início de março e já provoca uma corrida à Justiça.

Isso porque a devolução de itens não será automática — cada caso precisará passar por análise individual dentro do processo.

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Devolução não é imediata

A decisão judicial estabelece que bens que estejam nas dependências da empresa, mas que não pertençam à massa falida, até podem ser devolvidos. Porém, há uma condição essencial: provar a propriedade.

Para isso, será necessário apresentar documentos como notas fiscais, contratos ou comprovantes de pagamento.

Na prática, quem afirma ser dono de mercadorias ou equipamentos precisa formalizar um pedido no processo de falência, solicitando a restituição dos itens.

Análise caso a caso trava liberação

A exigência de avaliação individual foi adotada para evitar erros na liberação de bens.

Segundo o entendimento judicial, há dúvidas sobre a origem e a titularidade de parte dos itens armazenados, o que obriga uma verificação mais detalhada antes de qualquer decisão.

Com isso, produtos sem comprovação clara podem continuar retidos até novas análises — que podem incluir perícias ou a apresentação de documentos adicionais.

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Quem pagou e não recebeu entra como credor

Para clientes e empresas que contrataram serviços que não foram entregues, o caminho é outro.

Nesses casos, é necessário solicitar a habilitação de crédito no processo, passando a integrar a lista de credores da falência.

A partir daí, qualquer valor recuperado seguirá a ordem legal de pagamento, que prioriza:

  • Créditos trabalhistas
  • Dívidas com garantia
  • Tributos
  • Credores quirografários (onde muitos clientes e fornecedores se enquadram)

Corrida por documentos

Diante do cenário, a principal orientação é reunir toda a documentação possível e formalizar os pedidos o quanto antes.

A organização dos comprovantes pode ser decisiva para aumentar as chances de recuperar bens ou ao menos parte dos valores.

Entenda a falência

O Grupo Bauer teve a falência decretada em 6 de março de 2026, após pedir a conversão da recuperação judicial em falência.

O processo já era acompanhado pela Justiça desde julho de 2025 e envolve também outras empresas do grupo, como a Bauer Express e a Bauer Postos.

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