Saiba como se tornar condutor do Metrô ou do novo VLT em Salvador

Quem utiliza o metrô de Salvador diariamente talvez não imagine a complexidade que existe por trás de cada viagem. Embora os trens modernos deslizem pelas linhas quase como uma coreografia, a função do condutor de trem permanece vital para garantir a segurança de milhares de passageiros.



Para quem deseja ingressar na carreira, o ponto de partida exige apenas o Ensino Médio completo. Diferente do que ocorria no passado, quando a CCR Metrô Bahia exigia a habilitação de categoria "E" (a mesma de carretas), hoje a preferência é por profissionais com experiência em áreas operacionais ou atendimento ao público.



O processo de seleção é realizado pelo Grupo Motiva Trilhos, holding que gerencia o setor e engloba a concessionária local. Uma vez contratado, o futuro condutor passa por um treinamento robusto e específico na própria empresa, unindo teoria e prática antes de assumir o controle.

O trem anda sozinho? Entenda a automação

Uma das maiores curiosidades do sistema metroviário é que, no dia a dia, o trem anda praticamente "sozinho". O controle do movimento é automatizado e guiado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no centro administrativo da concessionária, no bairro de Pirajá.

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Nesse cenário, o condutor atua principalmente como um supervisor de emergência e operador de portas. A abertura e o fechamento dos vagões, aliás, dependem de um trabalho minucioso e visual. Na plataforma, espelhos estrategicamente posicionados no alto dão ao condutor a visibilidade ideal do embarque.

A regra dos 10 segundos no embarque

O sistema possui regras rígidas de tempo para garantir a fluidez do tráfego nos trilhos de Salvador:

Tempo mínimo: A abertura e fechamento das portas dos vagões leva pelo menos 10 segundos ;

A abertura e fechamento das portas dos vagões leva pelo menos ; Horários de pico: O tempo médio que o trem permanece na estação varia de 30 a 40 segundos ;

O tempo médio que o trem permanece na estação varia de ; Autonomia: O operador pode estender esse prazo e só fechar as portas quando todos tiverem embarcado em segurança.

O sistema possui uma trava biológica e tecnológica inviolável: o trem não inicia o percurso se houver qualquer porta aberta.

Muito além de apertar botões na cabine

Se o sistema é automático, por que o operador continua sendo insubstituível? A resposta está na imprevisibilidade. O condutor é responsável pelo monitoramento constante da via e da rede aérea, precisando reagir imediatamente à invasão de pessoas ou animais nos trilhos.

Na cabine, o profissional deve permanecer o tempo todo com a mão posicionada no botão de emergência. Se algo der errado, ele tem autonomia total para aplicar o freio imediatamente, independente das ordens eletrônicas enviadas pelo CCO.

A atenção precisa ser redobrada ao cruzar os diferentes cenários de Salvador. A maior parte do sistema é na superfície, mas a Linha 1 conta com duas estações subterrâneas: a Lapa e a Campo da Pólvora (esta última localizada a 34 metros de profundidade), que exigem rápida adaptação visual do trabalhador.

Os segredos do painel de controle

O painel de comando funciona como uma extensão do corpo do operador. Diante dele, o profissional visualiza telas do sistema, reguladores de velocidade, botões de portas e câmeras que exibem o interior dos vagões em tempo real. Entre os componentes principais estão:

Botão lâmpada: Um sinalizador visual que acende em vermelho ao menor sinal de pane, indicando o local exato da falha;

Um sinalizador visual que acende em vermelho ao menor sinal de pane, indicando o local exato da falha; Chave seletora: Funciona como o "volante" do trem. Para a frente, habilita o uso (mesmo no automático); no meio, indica composição parada; para trás, ativa a marcha ré.

A comunicação com o CCO via rádio e microfone é constante. Seja para relatar um passageiro passando mal ou uma oscilação na rede elétrica, o condutor é o elo humano da viagem.

Para se candidatar a essas vagas, os interessados devem acessar o site oficial da CCR Metrô Bahia, navegar até a aba "Contato" e selecionar "Trabalhe Conosco", que redireciona para o portal de vagas na plataforma Gupy.

Novo VLT de Salvador abre espaço para profissionais

Em processo de construção, a capital baiana vai ganhar também o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O processo para se tornar condutor das novas composições é semelhante ao do metrô, exigindo Ensino Médio completo e curso específico oferecido pela operadora responsável.

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou ao Portal A TARDE que os antigos operadores dos trens do subúrbio ferroviário foram totalmente aproveitados para conduzirem o novo modal.

Paralelamente, um processo seletivo simplificado foi aberto para preencher 24 vagas temporárias sob o regime CLT. Os novos aprovados vão dar suporte técnico à fase experimental de testes do VLT.

O cronograma do certame — publicado originalmente no Diário Oficial do Estado no dia 23 de maio — passou por uma retificação recente na reta final, reorganizando os prazos para recursos, divulgação de resultados e homologação.