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OPORTUNIDADE

Saiba como se tornar condutor do Metrô ou do novo VLT em Salvador

Formação exige apenas ensino médio; veja os bastidores da profissão e onde se candidatar

Rodrigo Tardio
Por
Controle do movimento é automatizado, guiado pelo Centro de Controle Operacional (CCO)
Controle do movimento é automatizado, guiado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) - Foto: Divulgação | CCR Metrô Bahia

Quem utiliza o metrô de Salvador diariamente talvez não imagine a complexidade que existe por trás de cada viagem. Embora os trens modernos deslizem pelas linhas quase como uma coreografia, a função do condutor de trem permanece vital para garantir a segurança de milhares de passageiros.

Para quem deseja ingressar na carreira, o ponto de partida exige apenas o Ensino Médio completo. Diferente do que ocorria no passado, quando a CCR Metrô Bahia exigia a habilitação de categoria "E" (a mesma de carretas), hoje a preferência é por profissionais com experiência em áreas operacionais ou atendimento ao público.

O processo de seleção é realizado pelo Grupo Motiva Trilhos, holding que gerencia o setor e engloba a concessionária local. Uma vez contratado, o futuro condutor passa por um treinamento robusto e específico na própria empresa, unindo teoria e prática antes de assumir o controle.

O trem anda sozinho? Entenda a automação

Uma das maiores curiosidades do sistema metroviário é que, no dia a dia, o trem anda praticamente "sozinho". O controle do movimento é automatizado e guiado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no centro administrativo da concessionária, no bairro de Pirajá.

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Nesse cenário, o condutor atua principalmente como um supervisor de emergência e operador de portas. A abertura e o fechamento dos vagões, aliás, dependem de um trabalho minucioso e visual. Na plataforma, espelhos estrategicamente posicionados no alto dão ao condutor a visibilidade ideal do embarque.

A regra dos 10 segundos no embarque

O sistema possui regras rígidas de tempo para garantir a fluidez do tráfego nos trilhos de Salvador:

  • Tempo mínimo: A abertura e fechamento das portas dos vagões leva pelo menos 10 segundos;
  • Horários de pico: O tempo médio que o trem permanece na estação varia de 30 a 40 segundos;
  • Autonomia: O operador pode estender esse prazo e só fechar as portas quando todos tiverem embarcado em segurança.

O sistema possui uma trava biológica e tecnológica inviolável: o trem não inicia o percurso se houver qualquer porta aberta.

Muito além de apertar botões na cabine

Se o sistema é automático, por que o operador continua sendo insubstituível? A resposta está na imprevisibilidade. O condutor é responsável pelo monitoramento constante da via e da rede aérea, precisando reagir imediatamente à invasão de pessoas ou animais nos trilhos.

Na cabine, o profissional deve permanecer o tempo todo com a mão posicionada no botão de emergência. Se algo der errado, ele tem autonomia total para aplicar o freio imediatamente, independente das ordens eletrônicas enviadas pelo CCO.

A atenção precisa ser redobrada ao cruzar os diferentes cenários de Salvador. A maior parte do sistema é na superfície, mas a Linha 1 conta com duas estações subterrâneas: a Lapa e a Campo da Pólvora (esta última localizada a 34 metros de profundidade), que exigem rápida adaptação visual do trabalhador.

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Os segredos do painel de controle

O painel de comando funciona como uma extensão do corpo do operador. Diante dele, o profissional visualiza telas do sistema, reguladores de velocidade, botões de portas e câmeras que exibem o interior dos vagões em tempo real. Entre os componentes principais estão:

  • Botão lâmpada: Um sinalizador visual que acende em vermelho ao menor sinal de pane, indicando o local exato da falha;
  • Chave seletora: Funciona como o "volante" do trem. Para a frente, habilita o uso (mesmo no automático); no meio, indica composição parada; para trás, ativa a marcha ré.

A comunicação com o CCO via rádio e microfone é constante. Seja para relatar um passageiro passando mal ou uma oscilação na rede elétrica, o condutor é o elo humano da viagem.

Para se candidatar a essas vagas, os interessados devem acessar o site oficial da CCR Metrô Bahia, navegar até a aba "Contato" e selecionar "Trabalhe Conosco", que redireciona para o portal de vagas na plataforma Gupy.

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como se tornar condutor do Metrô ou do novo VLT em Salvador

Novo VLT de Salvador abre espaço para profissionais

Em processo de construção, a capital baiana vai ganhar também o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O processo para se tornar condutor das novas composições é semelhante ao do metrô, exigindo Ensino Médio completo e curso específico oferecido pela operadora responsável.

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou ao Portal A TARDE que os antigos operadores dos trens do subúrbio ferroviário foram totalmente aproveitados para conduzirem o novo modal.

Paralelamente, um processo seletivo simplificado foi aberto para preencher 24 vagas temporárias sob o regime CLT. Os novos aprovados vão dar suporte técnico à fase experimental de testes do VLT.

O cronograma do certame — publicado originalmente no Diário Oficial do Estado no dia 23 de maio — passou por uma retificação recente na reta final, reorganizando os prazos para recursos, divulgação de resultados e homologação.

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ccr bahia emprego metrô Mobilidade Urbana Salvador

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