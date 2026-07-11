Entenda como funciona o processo seletivo e a formação dos condutores do VLT de Salvador

A conclusão das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS) está chegando cada vez mais próxima; com isso, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) já iniciou o processo de contratação temporária de alguns condutores para a fase assistida da operação.

Essa seleção foi feita por meio de um concurso público que avaliou o currículo dos candidatos, avaliando experiência profissional e cursos de qualificação.

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Com essa movimentação da chegada de um novo meio de transporte na capital baiana e na região metropolitana, o portal A TARDE explicou como é feita essa seleção.

Entenda como funciona o processo seletivo do VLT

Para conseguir uma vaga como condutor do VLT, o atual presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, contou como o processo funciona.

“A seleção é feita por meio de um processo seletivo; nele, analisa-se a experiência dos candidatos na atividade de tráfego e mobilidade pública, ou seja, com pessoas que tenham proximidade com a operação de trem ou com a operação de tráfego.”, contou o presidente ao portal A TARDE.

Atualmente, o VLT está em um processo seletivo para contratação de:

pilotos;

operadores;

controladores;

outras vagas para operação comercial.

Vale ressaltar que, atualmente, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), para uma pessoa ser elegível à vaga de condutor de VLT, ela necessariamente precisa de uma CNH (carteira nacional de habilitação) de categoria D, para veículos que podem ocupar mais de oito passageiros.

Eracy Lafuente, atual presidente da CTB - Foto: Divulgação | CTB

Requisitos para a CNH tipo D

Os requisitos que o motorista deve cumprir para conseguir uma CNH tipo D são:

Ter no mínimo 21 anos;

Estar habilitado há pelo menos 2 anos na categoria B ou 1 ano na C;

Não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses;

Ser aprovado em exame toxicológico, curso especializado e teste prático.

Preços

Além disso, um investimento deve ser feito, variando de R$ 1.500 a R$ 2.500. Veja os preços:

Laudo de mudança de categoria: R$ 275,93;

Exame de aptidão física e oftalmológico: R$ 175,00;

Avaliação psicológica: R$ 201,99;

Exame toxicológico (exigência para categoria D): varia de R$ 119,00 a R$ 285,00;

Pacote básico de aulas, de 2 a 6: de R$ 500 a R$ 800 (para quem já tem experiência e só precisa do veículo para a prova);

Pacote completo de aulas, de 10 a 20: de R$ 1.300 a R$ 2.000 (para maior treinamento prático).

Condutores de outros veículos podem dirigir o VLT?

A resposta para essa pergunta é: sim. De acordo com o presidente da CTB, pessoas que já têm experiência de condução em outros veículos, como ônibus, metrôs ou trens, podem se candidatar a vagas para o VLT.

Vale ressaltar que esse tipo de experiência é levada em conta como diferencial na hora do certame.

Porém, Eracy Lafuente destaca que, mesmo sendo um veículo sobre trilhos, a dinâmica é diferente de um metrô, e o profissional deve estar “atento ao conceito básico de trafegabilidade e de trânsito, além de ter atenção constante à lateral”.

VLT Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Todos esses pontos de atenção devem ser tomados para que ocorrências ou imprudências de trânsito não aconteçam. Somado a isso, o condutor deve ter atenção para imprevistos e casualidades, como animais nos trilhos do VTL.

Contingente formado por soteropolitanos

O presidente ainda confirmou que, atualmente, os VLTs, que estão em fase de operação assistida, estão sendo operados integralmente por profissionais de Salvador, sem ter a necessidade de buscar mão de obra em outros locais do Brasil.

Treinamento e capacitação dos condutores

O presidente da CTB informou, ao portal A TARDE, que, antes do início da operação assistida, os pilotos “receberam um treinamento prático em Hortolândia, no estado de São Paulo, onde passaram uma semana conhecendo e realizando as primeiras atividades práticas dentro da cabine do próprio trem.”

Após isso, a capacitação se intensificou em Salvador por meio de testes dinâmicos diários nos trens, sem simuladores.

Agora, na operação do VLT, existe um processo de capacitação para os novos contratados; ele funciona da seguinte forma:

Capacitação interna e multiplicação: os novos profissionais não necessitam vir prontos; eles recebem capacitação dos seus pares e da equipe da CTB, sob a orientação do coordenador Carlos Bastos.

os novos profissionais não necessitam vir prontos; eles recebem capacitação dos seus pares e da equipe da CTB, sob a orientação do coordenador Carlos Bastos. Os profissionais que já receberam treinamento repassam e reproduzem o conhecimento para os novos.

Treinamento com a fabricante (CAF): O coordenador e seus colegas receberam treinamento diretamente da CAF (empresa espanhola que fabricou o trem). Além disso, técnicos e a equipe de supervisão/manutenção da própria CAF orientam diretamente os pilotos, as pessoas que treinam e acompanham os trabalhos.

O coordenador e seus colegas receberam treinamento diretamente da CAF (empresa espanhola que fabricou o trem). Além disso, técnicos e a equipe de supervisão/manutenção da própria CAF orientam diretamente os pilotos, as pessoas que treinam e acompanham os trabalhos. Dinâmica prática: os novos profissionais primeiro assistem, depois acompanham e, em seguida, entram em atividade prática junto com aqueles que já estão habituados e que receberam a primeira onda de treinamento.