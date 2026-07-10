Salvador registra sequência de incêndios em imóveis; saiba como evitar

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Salvador tem enfrentado uma sequência de incêndios em imóveis em diversos pontos da cidade. Entre 21 de junho e 9 de julho, foram pelo menos seis ocorrências, segundo levantamento realizado pelo portal A TARDE.

Os casos consideram apenas prédio comercial e residencial, casa, casarão e apartamento, não contabilizando situações envolvendo veículos e postes. Os registros ocorreram nas seguintes regiões:

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Avenida Sete de Setembro

São Caetano

Barris

Engenho Velho de Brotas

Costa Azul

Centro Histórico

Em nenhum caso houve registro de mortos. A reportagem tentou contato com o Corpo de Bombeiros para saber quantos incêndios foram registrados nas últimas semanas, mas até o momento da publicação da matéria não obteve retorno.

Como prevenir incêndios em imóveis?

Cuidados básicos são indispensáveis para evitar acidentes do tipo, desta forma, é preciso atenção, sobretudo em ambientes domésticos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, precauções podem minimizar o risco de incêndios como:

Não sobrecarregar circuitos elétricos com muitos eletrodomésticos;

Não passar extensões debaixo de tapetes ou carpetes;

Desligar secador de cabelo ou outro aparelho pequeno no banheiro quando não estiver em uso;

Em caso de edifício alto, localizar as saídas de emergência no andar e utilizá-las em casos de ocorrências, nunca o elevador.

Cozinha é um dos cômodos mais perigosos e exige cuidados específicos

Mantenha o controle de gás do fogão longe de janelas abertas para evitar que o vento possa apagar a chama;

Mantenha o braço das panelas viradas para dentro do fogão de forma que não se possa esbarrar;

Deixe o fogão livre de qualquer inflamável, inclusive pegadores de panela, guardanapos e toalhas;

Botijão deve se localizar do lado de fora da casa e não exposto ao tempo. Se não for possível, deve ficar em local aberto e ventilado;

Adquira o produto de distribuidoras fiscalizadas;

Após a instalação, verifique se não está vazando gás. Faça o teste da espuma (água e sabão), aplicando-a na válvula, no regulador (borboleta) e em toda a mangueira. Se surgirem bolhas constantes, há vazamento.

O que fazer em caso de vazamento de gás?

Se não houve fogo

Apague toda chama na casa, inclusive cigarro;

não acenda nem apague a luz;

não ligue ou desligue qualquer aparelho elétrico;

afaste as pessoas do local;

abra portas e janelas;

chame o Corpo de Bombeiros.

Se houver fogo

Feche o registro de gás;

afaste as pessoas do local;

chame o Corpo de Bombeiros.

Fogo e queimaduras em pessoas

Quando a chama atinge pessoas, cuidados direcionados são importantes:

Se as roupas estiverem em chamas, não deixe a pessoa correr;

se necessário, derrube-a no chão e cubra-a com um tecido como cobertor, tapete ou casaco, ou faça rolar no chão;

Procure auxílio médico imediatamente.

Em caso de queimaduras

Não toque a área afetada;

Nunca fure as bolhas;

Não tente retirar pedaços de roupa grudados na pele.

Não use manteiga, pomada, creme dental ou qualquer outro produto doméstico sobre a queimadura;

Não cubra a queimadura com algodão;

Não use gelo ou água gelada para resfriar a região;

Se a queimadura for de pouca extensão, resfrie o local com água fria imediatamente;

Mantenha a região queimada mais elevada do que o resto do corpo, para diminuir o inchaço;

Se a queimadura for extensa ou de 3º grau, procure um médico imediatamente.

Relembre os casos

O Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, no Centro, foi atingido por um incêndio no dia 21 de junho. Apesar do incêndio, não houve registro de feridos.

No dia seguinte, 22 de junho, um incêndio atingiu um casarão abandonado nno bairro dos Barris. Apesar do susto e da grande quantidade de fumaça que tomou conta da área, ninguém ficou ferido.

Em 30 de junho, um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa no bairro do Engenho Velho de Brotas, na Ladeira da Rua Vila América. Chamas também atingiram outra casa que fica ao lado.

Um incêndio atingiu uma residência no bairro de São Caetano, nas proximidades do Largo da Argeral, em 6 de julho. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas, realizar o rescaldo e o resfriamento da estrutura. Ninguém ficou ferido e o proprietário da residência não estava no imóvel no momento do incêndio.

Já em 8 de julho, um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Cassilandro Barbuda, no bairro do Costa Azul. Apesar do susto, não houve registro de feridos, pois não havia ninguém no apartamento no momento em que o fogo começou.

O último registro foi nesta quinta-feira, 9, em um casarão no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico. Não havia pessoas no interior da residência no momento do incêndio.