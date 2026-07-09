SALVADOR
Incêndio atinge casarão no Centro Histórico de Salvador
Ocorrência foi registrada no Santo Antônio Além do Carmo
Um incêndio atingiu um casarão no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 9. Equipes do Corpo de Bombeiros de Salvador (CBMBA), que atuaram no controle das chamas.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM/Barroquinha) foram acionadas por volta das 10h33.
Ainda de acordo com a instituição, o imóvel apresentava “chamas e intensa emissão de fumaça, com rápida propagação do fogo”.
De acordo com informações da corporação, não haviam pessoas no interior da residência no momento do incêndio. A causa das chamas ainda é desconhecida.
Leia Também:
As equipes concentraram os esforços em extinguir o incêndio e evitar que o fogo se propague para imóveis vizinhos por causa da proximidade de outras residências, estabelecimentos comerciais e existência de fiação elétrica nas imediações.
De acordo com a CBMBA, até o momento, não há registro de vítimas.