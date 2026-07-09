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Incêndio atinge casarão no Centro Histórico de Salvador

Ocorrência foi registrada no Santo Antônio Além do Carmo

Gustavo Zambianco
Por
Incêndio em Salvador
Incêndio em Salvador - Foto: Divulgação

Um incêndio atingiu um casarão no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 9. Equipes do Corpo de Bombeiros de Salvador (CBMBA), que atuaram no controle das chamas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM/Barroquinha) foram acionadas por volta das 10h33.

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Ainda de acordo com a instituição, o imóvel apresentava “chamas e intensa emissão de fumaça, com rápida propagação do fogo”.

De acordo com informações da corporação, não haviam pessoas no interior da residência no momento do incêndio. A causa das chamas ainda é desconhecida.

Incêndio em Salvador
Incêndio em Salvador - Foto: Divulgação

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As equipes concentraram os esforços em extinguir o incêndio e evitar que o fogo se propague para imóveis vizinhos por causa da proximidade de outras residências, estabelecimentos comerciais e existência de fiação elétrica nas imediações.

De acordo com a CBMBA, até o momento, não há registro de vítimas.

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