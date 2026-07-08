SALVADOR
Incêndio atinge apartamento e assusta moradores no Costa Azul
Vídeo mostra moradores precisarando evacuar o prédio
Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Cassilandro Barbuda, no bairro do Costa Azul, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 8. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Imagens gravadas por moradores da região mostram as chamas e uma grande quantidade de fumaça saindo pela janela do imóvel, aparentemente situado no segundo andar do edifício. Segundo relatos de vizinhos, não havia ninguém no apartamento no momento em que o fogo começou.
Prédio evacuado
Por causa do incêndio, moradores deixaram o prédio e o imóvel foi evacuado por segurança. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) foram acionadas e chegaram ao local para combater as chamas.
Até a última atualização desta reportagem, os bombeiros permaneciam no local realizando o trabalho de combate ao incêndio. As causas do fogo ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.