Incêndio atinge apartamento e assusta moradores no Costa Azul

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Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Cassilandro Barbuda, no bairro do Costa Azul, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 8. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Imagens gravadas por moradores da região mostram as chamas e uma grande quantidade de fumaça saindo pela janela do imóvel, aparentemente situado no segundo andar do edifício. Segundo relatos de vizinhos, não havia ninguém no apartamento no momento em que o fogo começou.

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Prédio evacuado

Por causa do incêndio, moradores deixaram o prédio e o imóvel foi evacuado por segurança. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) foram acionadas e chegaram ao local para combater as chamas.

Até a última atualização desta reportagem, os bombeiros permaneciam no local realizando o trabalho de combate ao incêndio. As causas do fogo ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.