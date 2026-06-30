VÍDEO: incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador

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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 30. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado para debelar as chamas e o fogo já foi controlado.

O imóvel fica na Ladeira da Rua Vila América, ao lado de uma oficina. Alguns vídeos recebidos pelo portal A TARDE mostram as chamas, que também atingiram outra casa que fica ao lado.

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"Casa pegando fogo aqui na ladeira da Vila América agora, do lado de uma oficina", diz um morador em uma das gravações. Uma parede desabou após o incêndio.

Segundo informações obtidas pelo portal, o local era uma marcenaria e estava sendo utilizada como depósito de materiais.

Incêndio começou por volta das 7h

Um morador conversou com a equipe do A TARDE e afirmou que o incêndio começou por volta das 7h.

"Começou com uns pipocos, quando a gente foi ver o fogo já tinha se alastrado. Eu sou vizinho do local. Conheço o dono, é da minha família. Era uma marcenaria. Era uma casa antiga", relatou.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estão no local.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio, nem se há vítimas.

Orientações da Defesa Civil

Em nota, a Codesal disse que foi acionada por meio do grupo de emergência do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do órgão seguiu para o local para realizar uma vistoria técnica emergencial.

A orientação da Codesal, neste primeiro momento, é de que as pessoas mantenham distância da área afetada e evitem transitar pelos arredores até que os trabalhos de combate às chamas, rescaldo e resfriamento da estrutura sejam concluídos pelos bombeiros.

"Apenas após essa etapa é que a vistoria técnica poderá ser realizada com segurança para verificar se houve possíveis danos irreversíveis ao imóvel e aos imóveis vizinhos", diz o texto.

A Codesal afirmou ainda que permanecerá monitorando a situação e acompanhando os desdobramentos em conjunto com os demais órgãos competentes.

Além disso, Defesa Civil reforçou a importância da população utilizar o canal 199 para qualquer situação de risco ou emergência. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Procurada, a assessoria do Corpo de Bombeiros disse que a ocorrência está em andamento e que, em breve, vai enviar informações mais precisas.

Veja a casa que foi atingida pelas chamas após o incêndio:

1 de 7 Incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

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3 de 7 Incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

4 de 7 Incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

5 de 7 Incêndio de grandes proporções atinge casa em Salvador | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

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7 de 7 | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

Veja vídeos do incêndio:

Matéria em atualização*