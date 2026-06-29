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ORDEM DE SERVIÇO

Salvador ganha nova policlínica com aporte de R$ 43 milhões

Unidade vai ter capacidade para 40 mil atendimentos por mês

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Salvador ganha nova policlínica com aporte de R$ 43 milhões
Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A Prefeitura de Salvador autorizou nesta segunda-feira, 29, o início das obras da nova Policlínica Municipal, que vai ser construída na Avenida 29 de Março, no bairro de Jaguaripe I.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e pelo secretário municipal da Saúde (SMS), Rodrigo Alves, no local do futuro equipamento, que vai ser o maior deste tipo na capital baiana.

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A unidade vai contar com 47 salas, distribuídas em 25 consultórios, dez salas para exames de diagnóstico por imagem e 12 para exames especializados.

O modelo integrado deve beneficiar diretamente a população de Cajazeiras e redondezas, com previsão de realizar mais de 40 mil atendimentos mensais.

Custos

Fruto de parceria com o governo federal, a construção vai ter investimento de R$ 27 milhões, dos quais R$ 10 milhões são contrapartida do município. A Prefeitura investiu ainda R$ 3 milhões na desapropriação do terreno.

Somando a compra de equipamentos, o valor inicial chega a R$ 43 milhões. Além disso, a operação da policlínica vai custar R$ 36 milhões anuais aos cofres municipais.

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De acordo com o prefeito Bruno Reis, o objetivo é absorver a demanda gerada pelo avanço da Atenção Básica na cidade.

“Essa Policlínica vai ajudar a diminuir a fila de exames e consultas especializadas. Com isso, fechamos todo o processo, desde o atendimento na ponta até a média complexidade”, pontuou.

O titular da SMS, Rodrigo Alves, explicou que a estrutura vai funcionar como o sexto Multicentro gerido pelo município.

“Se o médico do posto pedir um exame ou consulta especializada, o cidadão vai poder realizar aqui. A ideia é seguir espalhando esses multicentros pela cidade”, concluiu o secretário.

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Tags

Bruno Reis infraestrutura de saúde Policlínica Municipal

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