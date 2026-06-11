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LICITAÇÃO

Prefeitura anuncia empresa que vai erguer policlínica na 29 de Março

Unidade de saúde será construída na região do bairro de Jaguaripe

Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Leo Almeida e Anderson Ramos
Área do terreno de pouco mais de 7 mil m² localizado na Avenida 29 de Março.
Área do terreno de pouco mais de 7 mil m² localizado na Avenida 29 de Março. - Foto: Reprodução / DOM

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou a empresa vencedora da licitação para a construção da Unidade da Atenção Especializada em Saúde, a primeira Policlínica Municipal da capital baiana.

A Holtz Engenharia será a responsável por executar a obra e também pela elaboração dos projetos executivos, desenvolvimento de peças orçamentárias e aprovação dos projetos nos Órgãos Reguladores. O contrato será no valor de R$ 27,3 milhões.

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A unidade será construída em um terreno de pouco mais de 7 mil m² localizado na Avenida 29 de Março, na região do bairro de Jaguaripe.

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Desapropriação

Em novembro do ano passado, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) publicou um decreto que declarava a utilidade pública do terreno para fins de desapropriação.

Conforme a publicação, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) ficou autorizada a promover a efetivação da desapropriação amigável do imóvel.

Ainda de acordo com o documento, no caso de efetivação da desapropriação por via judicial, o decreto autoriza a Procuradoria Geral do Município (PGM) para mover ação, podendo, na petição inicial ou no curso do respectivo processo, solicitar a aplicação do regime de urgência.

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Tags

Bruno Reis Holtz Engenharia Policlínica Municipal

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