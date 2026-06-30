Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

ATUAÇÃO COMPLEMENTAR

Salvador ganha primeiro Centro de Saúde e Clima do país

Unidades vão monitorar extremos climáticos e reforçar atendimento de emergência no Nordeste

Rodrigo Tardio
Por
As duas estruturas vão atuar de forma complementar
As duas estruturas vão atuar de forma complementar - Foto: Divulgação

Salvador ganha, a partir desta quarta-feira, 1, o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima (CISC) do Brasil. A unidade vai ser inaugurada às 15h pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no bairro da Barra.

O novo núcleo estratégico foi planejado para monitorar eventos climáticos extremos e subsidiar tomadas de decisão rápidas para mitigar os impactos das mudanças ambientais na saúde da população.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Força Nacional

Logo após, às 17h, o ministro entrega a Base Descentralizada do Nordeste da Força Nacional do SUS, que vai funcionar no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A estrutura vai ser responsável por elaborar diagnósticos situacionais, manter equipes de prontidão e dar apoio logístico a estados e municípios da região em casos de calamidades públicas e emergências sanitárias.

Leia Também:

NEPOTISMO

Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação imagem

DENÚNCIA

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá imagem

CORRENTINA

Contrato de combustíveis na Bahia daria para dar 352 voltas ao mundo
Contrato de combustíveis na Bahia daria para dar 352 voltas ao mundo imagem

De acordo com o Ministério da Saúde, as duas estruturas atuam de forma complementar, já que enquanto o centro na Barra foca na inteligência de dados e monitoramento preventivo, a base no CAB garante o braço operacional e de pronta-resposta para salvar vidas em situações de crise.

Serviço:

Centro de Saúde e Clima (CISC): Inauguração às 15h, no Auditório da Suvisa (Av. Sete de Setembro, 4161, Barra — ao lado do Hospital 2 de Julho).

Força Nacional do SUS: Inauguração às 17h, no Auditório Lúcia Alencar / Sesab (4ª Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Centro de Informação em Saúde Força Nacional do SUS Monitoramento Climático mudanças climáticas

Relacionadas

Mais lidas