ATUAÇÃO COMPLEMENTAR
Salvador ganha primeiro Centro de Saúde e Clima do país
Unidades vão monitorar extremos climáticos e reforçar atendimento de emergência no Nordeste
Salvador ganha, a partir desta quarta-feira, 1, o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima (CISC) do Brasil. A unidade vai ser inaugurada às 15h pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no bairro da Barra.
O novo núcleo estratégico foi planejado para monitorar eventos climáticos extremos e subsidiar tomadas de decisão rápidas para mitigar os impactos das mudanças ambientais na saúde da população.
Força Nacional
Logo após, às 17h, o ministro entrega a Base Descentralizada do Nordeste da Força Nacional do SUS, que vai funcionar no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
A estrutura vai ser responsável por elaborar diagnósticos situacionais, manter equipes de prontidão e dar apoio logístico a estados e municípios da região em casos de calamidades públicas e emergências sanitárias.
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De acordo com o Ministério da Saúde, as duas estruturas atuam de forma complementar, já que enquanto o centro na Barra foca na inteligência de dados e monitoramento preventivo, a base no CAB garante o braço operacional e de pronta-resposta para salvar vidas em situações de crise.
Serviço:
Centro de Saúde e Clima (CISC): Inauguração às 15h, no Auditório da Suvisa (Av. Sete de Setembro, 4161, Barra — ao lado do Hospital 2 de Julho).
Força Nacional do SUS: Inauguração às 17h, no Auditório Lúcia Alencar / Sesab (4ª Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia).