Salvador ganha primeiro Centro de Saúde e Clima do país

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Salvador ganha, a partir desta quarta-feira, 1, o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima (CISC) do Brasil. A unidade vai ser inaugurada às 15h pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no bairro da Barra.

O novo núcleo estratégico foi planejado para monitorar eventos climáticos extremos e subsidiar tomadas de decisão rápidas para mitigar os impactos das mudanças ambientais na saúde da população.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Força Nacional

Logo após, às 17h, o ministro entrega a Base Descentralizada do Nordeste da Força Nacional do SUS, que vai funcionar no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A estrutura vai ser responsável por elaborar diagnósticos situacionais, manter equipes de prontidão e dar apoio logístico a estados e municípios da região em casos de calamidades públicas e emergências sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde, as duas estruturas atuam de forma complementar, já que enquanto o centro na Barra foca na inteligência de dados e monitoramento preventivo, a base no CAB garante o braço operacional e de pronta-resposta para salvar vidas em situações de crise.

Serviço:

Centro de Saúde e Clima (CISC): Inauguração às 15h, no Auditório da Suvisa (Av. Sete de Setembro, 4161, Barra — ao lado do Hospital 2 de Julho).

Força Nacional do SUS: Inauguração às 17h, no Auditório Lúcia Alencar / Sesab (4ª Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia).