Ministério da Saúde interrompe vacina da dengue e investiga óbitos

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 8, a suspensão temporária da estratégia de vacinação com a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, após a identificação de 42 reações adversas graves registradas pelo sistema de vigilância.



Entre os casos investigados, estão dois óbitos e outros eventos considerados severos, o que levou a pasta a interromper preventivamente a aplicação do imunizante até a conclusão das análises.



A medida não afeta a vacina contra a dengue atualmente oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.



A suspensão envolve exclusivamente o imunizante do Instituto Butantan, que vinha sendo aplicado em profissionais da atenção primária à saúde e em projetos-piloto realizados em municípios selecionados do país.



O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante coletiva de imprensa. Segundo ele, aproximadamente 500 mil doses já haviam sido aplicadas quando os casos começaram a ser identificados pelos sistemas de monitoramento.



De acordo com o Ministério da Saúde, algumas das reações observadas não haviam sido registradas durante os estudos clínicos que antecederam a aprovação da vacina. Os testes realizados antes da autorização envolveram cerca de 11 mil participantes.

Casos graves serão investigados

Entre os 42 episódios registrados, três foram classificados como graves, incluindo dois óbitos que seguem sob investigação. Até o momento, o governo afirma não haver evidências suficientes para comprovar uma relação direta entre a vacina e as ocorrências.

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Apesar disso, a pasta decidiu interromper temporariamente a estratégia de vacinação por precaução, enquanto aprofunda a análise dos casos e avalia possíveis fatores em comum entre os pacientes afetados.



Segundo o ministro, a taxa registrada corresponde a aproximadamente oito eventos graves para cada 100 mil doses aplicadas. Ainda assim, o sinal foi considerado relevante para o sistema nacional de farmacovigilância.

Vacinas continuarão armazenadas

O Ministério da Saúde informou que as doses já distribuídas não serão descartadas. A orientação é que os imunizantes permaneçam armazenados nas redes de frio de estados e municípios até que as investigações sejam concluídas.



Nos próximos dias, a pasta deve se reunir com gestores estaduais e municipais para orientar a interrupção temporária da vacinação e apresentar uma nota técnica com os procedimentos a serem adotados.

Vacina do SUS segue normalmente

O governo reforçou que a suspensão não interfere na campanha de vacinação contra a dengue já disponível no SUS para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.



Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o imunizante atualmente utilizado na rede pública não faz parte da investigação anunciada nesta segunda-feira e continua sendo aplicado normalmente nas unidades de saúde.

Pessoas vacinadas continuam protegidas

O Ministério da Saúde também buscou tranquilizar quem já recebeu a vacina do Butantan. De acordo com a pasta, os dados disponíveis indicam proteção contra os quatro sorotipos da dengue e não há recomendação de qualquer medida adicional para os vacinados.



Mesmo assim, pessoas que receberam o imunizante nos últimos 21 dias passarão por acompanhamento mais próximo para monitoramento de possíveis reações adversas.

Investigação será aprofundada

A suspensão temporária permitirá que o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan realizem uma análise detalhada dos 42 eventos registrados.



As investigações deverão avaliar desde possíveis fatores de risco entre os pacientes até questões relacionadas ao armazenamento, transporte e aplicação das doses.



Durante a coletiva, Padilha afirmou que a decisão foi aprovada por consenso pelo Comitê Nacional de Farmacovigilância e apresentada ao Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI), responsável por auxiliar o governo na definição das estratégias de vacinação.

Queda nos casos de dengue

Apesar da suspensão temporária da estratégia envolvendo a vacina do Butantan, o Ministério da Saúde destacou que o país registra redução nos indicadores da doença.



Segundo dados apresentados pela pasta, os primeiros meses de 2026 tiveram queda de 92% nos casos de dengue e de 97% nos óbitos em comparação com o mesmo período de 2024.



O governo afirma que a vacinação continuará sendo uma das principais ferramentas de combate à doença e que novas decisões sobre o imunizante do Butantan dependerão dos resultados das investigações em andamento.