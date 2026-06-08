Vídeo: Paciente morre após denunciar falta de médicos em UPA

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Uma mulher de 32 anos morreu, no último domingo, 7, após fazer uma série de vídeos denunciando falta de atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso ocorreu no município Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.

A vítima foi identificada como Brenda Larissa Maia. Em boletim de ocorrência realizado por Sônia de Oliveira da Silva, a mãe da vítima, houve negligência médica. Ela tinha histórico de fibromialgia e cardiopatia.

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Linha do tempo

Brenda chegou na unidade de saúde por volta das 14h30 de sábado, 6, apresentando dores no peito. Ela passou por triagem e foi classificada, portanto iniciou a espera pelo atendimento.

Às 22h, a paciente avisou à família que estava piorando. Em seguida, ela chegou a ser submetida à oxigenoterapia. Por volta de 1h30 do domingo, 7, Brenda gravou os vídeos, denunciando a falta de médicos e mostrando os consultórios vazios. Em um dos registros, ela aparece usando um filtro com "cara de palhaça".

"A UPA está agora com todas as salas vazias. Tem médico no descanso e uma médica vai sair para conduta de transferência", disse em uma gravação. Segundo a família, logo após os vídeos, a mulher caiu no chão e morreu.

Veja vídeo:

O que diz a prefeitura?

Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que lamenta o ocorrido.

Segundo o órgão, houve a determinação de uma apuração rigorosa dos fatos e todas as informações necessárias serão levantadas para esclarecer o caso.

A investigação segue a fim de elucidar a situação e, posteriormente, serem adotadas medidas técnicas e jurídicas cabíveis.