POLÍCIA
Vídeo: Paciente morre após denunciar falta de médicos em UPA
Família denuncia negligência e aponta histórico de saúde complicado da vítima
Uma mulher de 32 anos morreu, no último domingo, 7, após fazer uma série de vídeos denunciando falta de atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso ocorreu no município Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.
A vítima foi identificada como Brenda Larissa Maia. Em boletim de ocorrência realizado por Sônia de Oliveira da Silva, a mãe da vítima, houve negligência médica. Ela tinha histórico de fibromialgia e cardiopatia.
Linha do tempo
Brenda chegou na unidade de saúde por volta das 14h30 de sábado, 6, apresentando dores no peito. Ela passou por triagem e foi classificada, portanto iniciou a espera pelo atendimento.
Às 22h, a paciente avisou à família que estava piorando. Em seguida, ela chegou a ser submetida à oxigenoterapia. Por volta de 1h30 do domingo, 7, Brenda gravou os vídeos, denunciando a falta de médicos e mostrando os consultórios vazios. Em um dos registros, ela aparece usando um filtro com "cara de palhaça".
"A UPA está agora com todas as salas vazias. Tem médico no descanso e uma médica vai sair para conduta de transferência", disse em uma gravação. Segundo a família, logo após os vídeos, a mulher caiu no chão e morreu.
Veja vídeo:
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O que diz a prefeitura?
Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que lamenta o ocorrido.
Segundo o órgão, houve a determinação de uma apuração rigorosa dos fatos e todas as informações necessárias serão levantadas para esclarecer o caso.
A investigação segue a fim de elucidar a situação e, posteriormente, serem adotadas medidas técnicas e jurídicas cabíveis.