Alerta! Banho de mar não é recomendado em Salvador neste fim de semana

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O banho de mar deve ser evitado em Salvador neste fim de semana, durante o sábado, 11, e domingo, 12. A recomendação foi feita pela prefeitura da capital baiana, através da Coordenadoria de Salvamento Aquático de Salvador (Salvamar), através de um anúncio nas redes sociais, nesta sexta-feira, 10.

O motivo do alerta

O alerta é devido a chegada do fenômeno “Swell”, um conjunto de ondas marinhas de até três metros de altura, que são formadas por tempestades em alto mar. Além da formação de correntes de retorno intensas, que podem contribuir para afogamentos no litoral baiano.

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“Alerta máximo nas praias de nossa capital! A região metropolitana de Salvador recebe neste final de semana um ‘Swell’ ( ondas grandes) de alta intensidade que apresenta um imenso risco ao banho de mar no período e exige a atenção redobrada das nossas equipes”, informou o comunicado.

“O calor é de verão mas com a maré de inverno com intensas correntes de retorno e ondas de até três metros. Pedimos aos banhistas que evitem o banho de mar no período”, completaram.

A Salvamar também recomendou a prática de atividade aquáticas, como o surf, devem ser feitas apenas por profissionais “mais experientes e com excelente preparo físico, sempre checando todos os equipamentos de segurança e pedindo o apoio aos Agentes de Salvamento Aquático antes de entrar no mar”.