Metrô de Salvador terá 10 novos trens após investimento de R$ 490 milhões

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As Linhas 1 e 2 do metrô de Salvador e Lauro de Freitas receberão 10 novos trens, com quatro carros cada, após o governo da Bahia autorizar um investimento de R$ 490,4 milhões para ampliar a frota.

A compra das composições foi confirmada com a homologação da licitação nº 25.004, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 7.

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A disputa foi vencida pelo Consórcio CRRC Changchun, formado pela CRRC Changchun do Brasil Railway Equipamentos e Serviços Ltda. e pela fabricante chinesa CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd.

Com a homologação do resultado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), o processo licitatório foi concluído e o Estado poderá formalizar a contratação da empresa para iniciar a fabricação e o fornecimento dos trens.

Estação de Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A publicação, no entanto, não informa quando as novas composições serão entregues, nem a previsão para que entrem em circulação.

Consórcio havia sido desclassificado durante a licitação

Apesar da homologação, o resultado final chama atenção porque, durante o andamento da licitação, o Consórcio CRRC Changchun chegou a ser desclassificado por descumprimento de requisitos técnicos e documentais previstos no item 12.2 do edital.

Esse item exigia que a empresa comprovasse habilitação para fornecer equipamentos passíveis de financiamento pelas linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Grupo francês ficou para trás

Com a desclassificação do grupo chinês, a expectativa era de que a segunda colocada, o consórcio francês do Grupo Alstom, assumisse a disputa. A empresa havia apresentado proposta de R$ 614,4 milhões. No entanto, essa convocação não foi publicada no Diário Oficial.

A homologação publicada nesta terça-feira não esclarece se o consórcio chinês voltou a ser habilitado após recurso administrativo aceito pela CTB ou por decisão judicial.

O portal A TARDE procurou a companhia para esclarecer o trâmite que resultou na homologação do certame e aguarda resposta.