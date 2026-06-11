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MOBILIDADE URBANA

Metrô de Salvador: compra de novos trens tem reviravolta e desclassificação de chineses

Fabricante chinesa foi retirada da licitação dos novos trens do metrô

Iarla Queiroz
Por
Metrô de Salvador
Metrô de Salvador - Foto: Ascom CTB

A licitação para compra dos novos trens do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas ganhou um novo capítulo. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) desclassificou o Consórcio CRRC Changchun, que havia apresentado a menor proposta financeira da concorrência internacional lançada para aquisição de dez novos trens destinados às linhas 1 e 2 do metrô.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e abre caminho para que a segunda colocada no certame, a fabricante francesa Alstom, avance no processo de contratação.

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Proposta mais barata ficou fora da disputa

De acordo com o resultado divulgado pela CTB, o Consórcio CRRC Changchun foi desclassificado por descumprimento do item 12.2 do edital da Licitação Presencial Internacional nº 25.004.

A proposta apresentada pelo grupo chinês era de R$ 490,4 milhões, valor inferior ao das concorrentes participantes da disputa.

O edital determinava que a empresa vencedora comprovasse habilitação para fornecer produtos passíveis de financiamento por meio das linhas de crédito da instituição financeira.

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador - Foto: Ane Catarine

Segunda colocada é convocada

Após a exclusão da CRRC, a Comissão Permanente de Licitação convocou uma sessão pública para o próximo dia 15 de junho, às 9h, quando será aberto o Envelope 2, referente à documentação de habilitação da segunda colocada.

A reunião acontecerá na sede da CTB, localizada no bairro da Calçada, em Salvador.

A expectativa agora é que seja analisada a documentação da Alstom, que apresentou proposta de R$ 614,4 milhões para o fornecimento dos dez novos trens.

Até o momento, porém, não houve publicação oficial confirmando a empresa francesa como vencedora da concorrência.

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Contrato prevê 10 novos trens

A licitação internacional foi lançada em outubro de 2025 e prevê o fornecimento de dez composições novas, cada uma formada por quatro carros.

Os veículos serão destinados às linhas 1 e 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, ampliando a frota utilizada na operação do transporte sobre trilhos na Região Metropolitana.

Com a desclassificação, o processo licitatório segue em andamento e dependerá da análise da documentação da segunda colocada para definição da empresa responsável pela fabricação dos novos trens do metrô de Salvador.

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