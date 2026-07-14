Empresa de telemarketing abre 700 vagas de emprego em Salvador

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A empresa Contax está com 700 vagas de operador de telemarketing abertas em Salvador. As oportunidades são destinadas ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) de empresas de telefonia, energia elétrica, água e saneamento.

Os interessados na candidatura devem procurar a sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), no Comércio.

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Como participar?

Para participar, é necessário:

Ter 18 anos ou mais;

Ensino Médio completo.

Após a inscrição, os candidatos passam pela validação dos documentos e seguem para as próximas etapas do processo seletivo.

Outras oportunidades no SIMM

Além da intermediação de mão de obra, o Simm também prepara os candidatos para os processos seletivos por meio dos programas Treinar para Empregar e Simm Prepara, que oferecem oficinas e orientações sobre comportamento em entrevistas, desenvolvimento profissional e qualificação.

O serviço disponibiliza, em média, cerca de 300 vagas de emprego por dia, mas grandes seleções, como a da Contax, ampliam significativamente esse número.

Atendimento

Para atendimento presencial, a sede do Simm está localizada na Rua Miguel Calmon, nº 506, no Comércio. As informações sobre as vagas ofertadas diariamente estão disponíveis no site salvadordigital.salvador.ba.gov.br, que também é o canal para agendamento do atendimento.

Em caso de deficiência, os candidatos devem entrar em contato pelo telefone (71) 3202-2005. O atendimento é feito de forma híbrida, presencial e remota, via WhatsApp, sendo a modalidade escolhida no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado por meio da carteira de trabalho.