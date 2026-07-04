Rede de supermercados realiza mutirão de vagas na Bahia nesta segunda

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Grande rede de supermercados, o Atakarejo vai realizar um mutirão de vagas de emprego na próxima segunda-feira, 6. As oportunidades são válidas para atuação da unidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), desta forma, podem participar apenas moradores dos bairros Itinga, Portão, Caji, Caixa D’Água e Vida Nova.

A ação acontecerá das 8h às 17h, com atendimento limitado a 100 senhas, distribuídas por ordem de chegada.

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As oportunidades disponíveis são:

Operador de loja (intermitente);

operador de perecíveis;

ajudante de depósito.

Não há informações sobre salários e benefícios.

Como participar?

Os interessados precisam comparecer ao local no dia e hora marcada, preferencialmente cedo, devido à limitação de senhas. Os candidatos devem:

Ter 18 anos ou mais;

possuir ensino médio;

apresentar documentação atualizada;

levar currículo impresso;

levar caneta;

no caso de pessoas com deficiência (PCDs), é necessário apresentar laudo médico.

Outras vagas disponíveis no Atakarejo na Bahia

O mutirão não é a única forma de conseguir uma vaga na rede varejista. No site da própria empresa, através deste link, é possível realizar cadastro para uma oportunidade.

Atualmente, há 182 vagas disponíveis em 14 municípios baianos. Das chances, 102 são para Salvador.

Veja oportunidades disponíveis:

Alagoinhas

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)

Estágio em Segurança Alimentar

Operador de Loja Intermitente

Operador de Perecíveis – Açougue

Camaçari

Ajudante de Depósito

Aprendiz em Serviços Administrativos

Auxiliar de Serviços Gerais

Fiscal de Prevenção de Perdas

Operador de Loja (Part Time)

Operador de Perecíveis – Salgados

Passador

Catu

Cartazista

Encarregado de Prevenção de Perdas I

Operador de Loja

Operador de Perecíveis

Operador de Perecíveis – Salgados

Feira de Santana

Açougueiro

Ajudante de Depósito

Operador de Manutenção

Passador

Itabuna

Ajudante de Depósito

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)

Conferente de Mercadorias

Fiscal de Prevenção de Perdas

Gerente Geral

Operador de Loja Intermitente

Operador de Loja – Salão de Vendas

Operador de Perecíveis

Operador de Perecíveis – Congelados

Operador de Perecíveis – Rotisseria

Itapetinga

Açougueiro/Desossador

Ajudante de Depósito (Recebimento de Mercadorias)

Operador de Manutenção

Operador de Perecíveis – Frios e Congelados

Operador de Perecíveis – Hortifruti

Padeiro

Lauro de Freitas

Ajudante de Depósito

Operador de Loja Intermitente

Pojuca

Ajudante de Depósito

Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)

Fiscal de Prevenção de Perdas

Operador de Loja (Meio Expediente)

Operador de Perecíveis

Operador de Perecíveis – Padaria

Passador (exclusivo para PCD)

Porto Seguro

Consultor de Gente e Gestão

Salvador

Advogado Pl

Ajudante de Depósito

Analista Contábil III

Analista de Compras em Supermercado

Analista de E-commerce

Analista de Logística

Analista de Marketing III

Analista de Remuneração

Analista de Tecnologia da Informação III

Analista de Trade Marketing

Auxiliar de Serviços Gerais

Consultor de Gente e Gestão

Coordenador de Criação e Produção

Encarregado de Operações I

Especialista de Planejamento Tributário

Estagiário de Manutenção Predial

Estágio em Comercial

Estágio em Marketing

Estágio em Segurança Alimentar

Estágio em Supply Chain

Fiscal de Prevenção de Perdas

Gerente de Compras – Hortifruti

Gerente de Gente

Gerente Distrital

Gerente Geral

Jovem Aprendiz em Serviço de Supermercado

Líder de Zeladoria

Médico Examinador do Trabalho

Operador de Empilhadeira

Operador de Loja

Operador de Loja Intermitente

Operador de Loja (Meio Expediente)

Operador de Loja (Part Time)

Operador de Loja – Reposição

Operador de Loja – Salão de Vendas

Operador de Perecíveis

Operador de Perecíveis – Confeitaria, Lanchonete e Padaria

Padeiro

Passador

Passador (exclusivo para PCD)

Promotor de Vendas

Redator

Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho

São Sebastião do Passé

Passador

Simões Filho

Consultor de Gente e Gestão (Centro de Distribuição)

Operador de Perecíveis

Passador

Vera Cruz

Operador de Perecíveis

Vitória da Conquista