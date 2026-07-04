EMPREGOS & NEGÓCIOS
Rede de supermercados realiza mutirão de vagas na Bahia nesta segunda
A ação acontecerá das 8h às 17h, com atendimento limitado a 100 senhas, por ordem de chegada
Grande rede de supermercados, o Atakarejo vai realizar um mutirão de vagas de emprego na próxima segunda-feira, 6. As oportunidades são válidas para atuação da unidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), desta forma, podem participar apenas moradores dos bairros Itinga, Portão, Caji, Caixa D’Água e Vida Nova.
A ação acontecerá das 8h às 17h, com atendimento limitado a 100 senhas, distribuídas por ordem de chegada.
As oportunidades disponíveis são:
- Operador de loja (intermitente);
- operador de perecíveis;
- ajudante de depósito.
Não há informações sobre salários e benefícios.
Como participar?
Os interessados precisam comparecer ao local no dia e hora marcada, preferencialmente cedo, devido à limitação de senhas. Os candidatos devem:
- Ter 18 anos ou mais;
- possuir ensino médio;
- apresentar documentação atualizada;
- levar currículo impresso;
- levar caneta;
- no caso de pessoas com deficiência (PCDs), é necessário apresentar laudo médico.
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Outras vagas disponíveis no Atakarejo na Bahia
O mutirão não é a única forma de conseguir uma vaga na rede varejista. No site da própria empresa, através deste link, é possível realizar cadastro para uma oportunidade.
Atualmente, há 182 vagas disponíveis em 14 municípios baianos. Das chances, 102 são para Salvador.
Veja oportunidades disponíveis:
Alagoinhas
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)
- Estágio em Segurança Alimentar
- Operador de Loja Intermitente
- Operador de Perecíveis – Açougue
Camaçari
- Ajudante de Depósito
- Aprendiz em Serviços Administrativos
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Operador de Loja (Part Time)
- Operador de Perecíveis – Salgados
- Passador
Catu
- Cartazista
- Encarregado de Prevenção de Perdas I
- Operador de Loja
- Operador de Perecíveis
- Operador de Perecíveis – Salgados
Feira de Santana
- Açougueiro
- Ajudante de Depósito
- Operador de Manutenção
- Passador
Itabuna
- Ajudante de Depósito
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)
- Conferente de Mercadorias
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Gerente Geral
- Operador de Loja Intermitente
- Operador de Loja – Salão de Vendas
- Operador de Perecíveis
- Operador de Perecíveis – Congelados
- Operador de Perecíveis – Rotisseria
Itapetinga
- Açougueiro/Desossador
- Ajudante de Depósito (Recebimento de Mercadorias)
- Operador de Manutenção
- Operador de Perecíveis – Frios e Congelados
- Operador de Perecíveis – Hortifruti
- Padeiro
Lauro de Freitas
- Ajudante de Depósito
- Operador de Loja Intermitente
Pojuca
- Ajudante de Depósito
- Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Operador de Loja (Meio Expediente)
- Operador de Perecíveis
- Operador de Perecíveis – Padaria
- Passador (exclusivo para PCD)
Porto Seguro
- Consultor de Gente e Gestão
Salvador
- Advogado Pl
- Ajudante de Depósito
- Analista Contábil III
- Analista de Compras em Supermercado
- Analista de E-commerce
- Analista de Logística
- Analista de Marketing III
- Analista de Remuneração
- Analista de Tecnologia da Informação III
- Analista de Trade Marketing
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Consultor de Gente e Gestão
- Coordenador de Criação e Produção
- Encarregado de Operações I
- Especialista de Planejamento Tributário
- Estagiário de Manutenção Predial
- Estágio em Comercial
- Estágio em Marketing
- Estágio em Segurança Alimentar
- Estágio em Supply Chain
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Gerente de Compras – Hortifruti
- Gerente de Gente
- Gerente Distrital
- Gerente Geral
- Jovem Aprendiz em Serviço de Supermercado
- Líder de Zeladoria
- Médico Examinador do Trabalho
- Operador de Empilhadeira
- Operador de Loja
- Operador de Loja Intermitente
- Operador de Loja (Meio Expediente)
- Operador de Loja (Part Time)
- Operador de Loja – Reposição
- Operador de Loja – Salão de Vendas
- Operador de Perecíveis
- Operador de Perecíveis – Confeitaria, Lanchonete e Padaria
- Padeiro
- Passador
- Passador (exclusivo para PCD)
- Promotor de Vendas
- Redator
- Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho
São Sebastião do Passé
- Passador
Simões Filho
- Consultor de Gente e Gestão (Centro de Distribuição)
- Operador de Perecíveis
- Passador
Vera Cruz
- Operador de Perecíveis
Vitória da Conquista
- Açougueiro
- Ajudante de Depósito
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Coordenador de Consultoria de Gente e Gestão
- Encarregado de Logística II
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Operador de Empilhadeira
- Operador de Logística
- Operador de Perecíveis
- Passador
- Técnico de Segurança do Trabalho