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EMPREGOS & NEGÓCIOS

Rede de supermercados realiza mutirão de vagas na Bahia nesta segunda

A ação acontecerá das 8h às 17h, com atendimento limitado a 100 senhas, por ordem de chegada

Luiza Nascimento
Por
Supermercado
Supermercado - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Grande rede de supermercados, o Atakarejo vai realizar um mutirão de vagas de emprego na próxima segunda-feira, 6. As oportunidades são válidas para atuação da unidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), desta forma, podem participar apenas moradores dos bairros Itinga, Portão, Caji, Caixa D’Água e Vida Nova.

A ação acontecerá das 8h às 17h, com atendimento limitado a 100 senhas, distribuídas por ordem de chegada.

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As oportunidades disponíveis são:

  • Operador de loja (intermitente);
  • operador de perecíveis;
  • ajudante de depósito.

Não há informações sobre salários e benefícios.

Como participar?

Os interessados precisam comparecer ao local no dia e hora marcada, preferencialmente cedo, devido à limitação de senhas. Os candidatos devem:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • possuir ensino médio;
  • apresentar documentação atualizada;
  • levar currículo impresso;
  • levar caneta;
  • no caso de pessoas com deficiência (PCDs), é necessário apresentar laudo médico.

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Outras vagas disponíveis no Atakarejo na Bahia

O mutirão não é a única forma de conseguir uma vaga na rede varejista. No site da própria empresa, através deste link, é possível realizar cadastro para uma oportunidade.

Atualmente, há 182 vagas disponíveis em 14 municípios baianos. Das chances, 102 são para Salvador.

Veja oportunidades disponíveis:

Alagoinhas

  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)
  • Estágio em Segurança Alimentar
  • Operador de Loja Intermitente
  • Operador de Perecíveis – Açougue

Camaçari

  • Ajudante de Depósito
  • Aprendiz em Serviços Administrativos
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Fiscal de Prevenção de Perdas
  • Operador de Loja (Part Time)
  • Operador de Perecíveis – Salgados
  • Passador

Catu

  • Cartazista
  • Encarregado de Prevenção de Perdas I
  • Operador de Loja
  • Operador de Perecíveis
  • Operador de Perecíveis – Salgados

Feira de Santana

  • Açougueiro
  • Ajudante de Depósito
  • Operador de Manutenção
  • Passador

Itabuna

  • Ajudante de Depósito
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)
  • Conferente de Mercadorias
  • Fiscal de Prevenção de Perdas
  • Gerente Geral
  • Operador de Loja Intermitente
  • Operador de Loja – Salão de Vendas
  • Operador de Perecíveis
  • Operador de Perecíveis – Congelados
  • Operador de Perecíveis – Rotisseria

Itapetinga

  • Açougueiro/Desossador
  • Ajudante de Depósito (Recebimento de Mercadorias)
  • Operador de Manutenção
  • Operador de Perecíveis – Frios e Congelados
  • Operador de Perecíveis – Hortifruti
  • Padeiro

Lauro de Freitas

  • Ajudante de Depósito
  • Operador de Loja Intermitente

Pojuca

  • Ajudante de Depósito
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Refeitório)
  • Fiscal de Prevenção de Perdas
  • Operador de Loja (Meio Expediente)
  • Operador de Perecíveis
  • Operador de Perecíveis – Padaria
  • Passador (exclusivo para PCD)

Porto Seguro

  • Consultor de Gente e Gestão

Salvador

  • Advogado Pl
  • Ajudante de Depósito
  • Analista Contábil III
  • Analista de Compras em Supermercado
  • Analista de E-commerce
  • Analista de Logística
  • Analista de Marketing III
  • Analista de Remuneração
  • Analista de Tecnologia da Informação III
  • Analista de Trade Marketing
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Consultor de Gente e Gestão
  • Coordenador de Criação e Produção
  • Encarregado de Operações I
  • Especialista de Planejamento Tributário
  • Estagiário de Manutenção Predial
  • Estágio em Comercial
  • Estágio em Marketing
  • Estágio em Segurança Alimentar
  • Estágio em Supply Chain
  • Fiscal de Prevenção de Perdas
  • Gerente de Compras – Hortifruti
  • Gerente de Gente
  • Gerente Distrital
  • Gerente Geral
  • Jovem Aprendiz em Serviço de Supermercado
  • Líder de Zeladoria
  • Médico Examinador do Trabalho
  • Operador de Empilhadeira
  • Operador de Loja
  • Operador de Loja Intermitente
  • Operador de Loja (Meio Expediente)
  • Operador de Loja (Part Time)
  • Operador de Loja – Reposição
  • Operador de Loja – Salão de Vendas
  • Operador de Perecíveis
  • Operador de Perecíveis – Confeitaria, Lanchonete e Padaria
  • Padeiro
  • Passador
  • Passador (exclusivo para PCD)
  • Promotor de Vendas
  • Redator
  • Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho

São Sebastião do Passé

  • Passador

Simões Filho

  • Consultor de Gente e Gestão (Centro de Distribuição)
  • Operador de Perecíveis
  • Passador

Vera Cruz

  • Operador de Perecíveis

Vitória da Conquista

  • Açougueiro
  • Ajudante de Depósito
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Coordenador de Consultoria de Gente e Gestão
  • Encarregado de Logística II
  • Fiscal de Prevenção de Perdas
  • Operador de Empilhadeira
  • Operador de Logística
  • Operador de Perecíveis
  • Passador
  • Técnico de Segurança do Trabalho
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Tags

Atakarejo Lauro de Freitas vagas

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