Dataprev abre concurso com 1,8 mil vagas e salários de até R$ 10,6 mil

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A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) publicou nesta sexta-feira, 3, o edital de um novo concurso público com 1.823 oportunidades, sendo 212 vagas imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior, com salários iniciais que chegam a R$ 10.685,44.

As vagas contemplam áreas como Tecnologia da Informação, Arquitetura, Administração, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis e Comunicação Social. Os cargos disponíveis são de Analista de Tecnologia da Informação, com jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 10.685,44, e Analista de Processamento, com carga horária de 30 horas e salário inicial de R$ 8.273,94.

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Além da remuneração, os contratados pelo regime CLT terão direito a benefícios como vale-alimentação ou refeição de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar, assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), seguro de vida e possibilidade de progressão na carreira.

As vagas estão distribuídas entre Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Florianópolis (SC), conforme o cargo.

Incrições e processo seletivo

As inscrições poderão ser realizadas entre 6 de julho e 6 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 110, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que atendam aos critérios do edital.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os candidatos, além de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação para os concorrentes às vagas reservadas. As provas serão aplicadas em 11 de outubro, em todas as capitais e no Distrito Federal.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As contratações ocorrerão após a homologação do resultado final e respeitarão a vigência do concurso anterior, válido até janeiro de 2027.