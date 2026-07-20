Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Green Card: entenda o que é o documento concedido a Eduardo Bolsonaro

Após a concessão do documento a Eduardo Bolsonaro, entenda quem pode obter o Green Card

Luan Julião
Por
Green Card é concedido a estrangeiros que atendem critérios definidos pelo governo americano
Green Card é concedido a estrangeiros que atendem critérios definidos pelo governo americano - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A concessão de um Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a colocar em evidência um dos documentos mais conhecidos da política migratória dos Estados Unidos. Mais do que uma autorização de permanência, o cartão transforma o estrangeiro em residente permanente legal no país, permitindo que ele viva e trabalhe em território americano por tempo indeterminado.

O documento foi concedido ao parlamentar em meio às repercussões de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e das discussões sobre uma eventual extradição para o cumprimento da pena no Brasil. Apesar disso, especialistas destacam que o Green Card não equivale à cidadania americana nem impede automaticamente pedidos de cooperação internacional entre os dois países.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As informações sobre o funcionamento do Green Card, as categorias de elegibilidade, os direitos dos residentes permanentes e os procedimentos para obtenção do documento foram consultadas no USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, agência vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos EUA (Department of Homeland Security).

O que é o Green Card?

Conhecido oficialmente como Cartão de Residente Permanente, o Green Card é a autorização que permite a um estrangeiro morar legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Além do direito de residência, o titular também pode exercer atividades profissionais sem a necessidade de um visto de trabalho.

O documento, no entanto, exige o cumprimento das regras migratórias americanas. O residente permanente deve manter vínculo com os Estados Unidos e seguir as normas estabelecidas pelas autoridades de imigração para preservar o status.

Quem pode solicitar?

O governo americano prevê diferentes formas de obtenção do Green Card. A modalidade mais comum é por meio de vínculos familiares com cidadãos americanos ou residentes permanentes, como cônjuges, filhos e pais.

Também é possível conquistar o documento por razões profissionais, incluindo trabalhadores altamente qualificados, pesquisadores, executivos de empresas multinacionais, profissionais com habilidades excepcionais, investidores e pessoas contratadas para determinadas funções.

Leia Também:

DADOS

Bahia segue como 4º maior colégio eleitoral com 11,3 mi de eleitores
Bahia segue como 4º maior colégio eleitoral com 11,3 mi de eleitores imagem

GREEN CARD

Eduardo Bolsonaro recebe liberação de Trump para morar nos EUA
Eduardo Bolsonaro recebe liberação de Trump para morar nos EUA imagem

ORLA DE ITAMOABO

Orla da Ilha de Maré receberá obras de requalificação
Orla da Ilha de Maré receberá obras de requalificação imagem

Há ainda categorias destinadas a refugiados, asilados, vítimas de tráfico humano ou violência, religiosos, integrantes de organismos internacionais e pessoas contempladas pela Loteria de Vistos, além de outros programas específicos previstos na legislação migratória dos Estados Unidos.

O Green Card é permanente?

Embora seja chamado de residência permanente, o Green Card não é incondicional. O titular pode perder o benefício caso deixe de cumprir as exigências da legislação migratória, como permanecer longos períodos fora dos Estados Unidos sem autorização ou cometer determinadas infrações previstas em lei.

Além disso, o cartão precisa ser renovado periodicamente, mesmo que o direito de residência continue válido.

Green Card é o mesmo que cidadania?

Não. O Green Card concede o status de residente permanente, mas não torna o estrangeiro cidadão americano. Quem possui o documento continua sendo cidadão de seu país de origem e não passa a ter todos os direitos reservados aos cidadãos dos Estados Unidos, como votar em eleições federais.

Após cumprir os requisitos previstos na legislação americana, o residente permanente pode, se desejar, solicitar a naturalização e se tornar cidadão dos Estados Unidos.

O que muda no caso de Eduardo Bolsonaro?

A concessão do Green Card permite que Eduardo Bolsonaro permaneça legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado e trabalhe no país. No entanto, o documento não representa imunidade jurídica nem impede, por si só, eventuais procedimentos de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos.

A análise de um eventual pedido de extradição, caso seja apresentado pelas autoridades brasileiras, depende de tratados internacionais, da legislação dos dois países e da decisão das autoridades americanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cidadania americana eduardo bolsonaro Green card Imigração nos EUA

Relacionadas

Mais lidas