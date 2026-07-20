Green Card: entenda o que é o documento concedido a Eduardo Bolsonaro

A concessão de um Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a colocar em evidência um dos documentos mais conhecidos da política migratória dos Estados Unidos. Mais do que uma autorização de permanência, o cartão transforma o estrangeiro em residente permanente legal no país, permitindo que ele viva e trabalhe em território americano por tempo indeterminado.

O documento foi concedido ao parlamentar em meio às repercussões de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e das discussões sobre uma eventual extradição para o cumprimento da pena no Brasil. Apesar disso, especialistas destacam que o Green Card não equivale à cidadania americana nem impede automaticamente pedidos de cooperação internacional entre os dois países.

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As informações sobre o funcionamento do Green Card, as categorias de elegibilidade, os direitos dos residentes permanentes e os procedimentos para obtenção do documento foram consultadas no USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, agência vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos EUA (Department of Homeland Security).

O que é o Green Card?

Conhecido oficialmente como Cartão de Residente Permanente, o Green Card é a autorização que permite a um estrangeiro morar legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Além do direito de residência, o titular também pode exercer atividades profissionais sem a necessidade de um visto de trabalho.

O documento, no entanto, exige o cumprimento das regras migratórias americanas. O residente permanente deve manter vínculo com os Estados Unidos e seguir as normas estabelecidas pelas autoridades de imigração para preservar o status.

Quem pode solicitar?

O governo americano prevê diferentes formas de obtenção do Green Card. A modalidade mais comum é por meio de vínculos familiares com cidadãos americanos ou residentes permanentes, como cônjuges, filhos e pais.

Também é possível conquistar o documento por razões profissionais, incluindo trabalhadores altamente qualificados, pesquisadores, executivos de empresas multinacionais, profissionais com habilidades excepcionais, investidores e pessoas contratadas para determinadas funções.

Há ainda categorias destinadas a refugiados, asilados, vítimas de tráfico humano ou violência, religiosos, integrantes de organismos internacionais e pessoas contempladas pela Loteria de Vistos, além de outros programas específicos previstos na legislação migratória dos Estados Unidos.

O Green Card é permanente?

Embora seja chamado de residência permanente, o Green Card não é incondicional. O titular pode perder o benefício caso deixe de cumprir as exigências da legislação migratória, como permanecer longos períodos fora dos Estados Unidos sem autorização ou cometer determinadas infrações previstas em lei.

Além disso, o cartão precisa ser renovado periodicamente, mesmo que o direito de residência continue válido.

Green Card é o mesmo que cidadania?

Não. O Green Card concede o status de residente permanente, mas não torna o estrangeiro cidadão americano. Quem possui o documento continua sendo cidadão de seu país de origem e não passa a ter todos os direitos reservados aos cidadãos dos Estados Unidos, como votar em eleições federais.

Após cumprir os requisitos previstos na legislação americana, o residente permanente pode, se desejar, solicitar a naturalização e se tornar cidadão dos Estados Unidos.

O que muda no caso de Eduardo Bolsonaro?

A concessão do Green Card permite que Eduardo Bolsonaro permaneça legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado e trabalhe no país. No entanto, o documento não representa imunidade jurídica nem impede, por si só, eventuais procedimentos de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos.

A análise de um eventual pedido de extradição, caso seja apresentado pelas autoridades brasileiras, depende de tratados internacionais, da legislação dos dois países e da decisão das autoridades americanas.