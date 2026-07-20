Eduardo Bolsonaro recebe liberação de Trump para morar nos EUA

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O governo de Donald Trump concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O documento permite que um cidadão estrangeiro viva, trabalhe e estude nos EUA por tempo indeterminado, e sem a necessidade de qualquer autorização especial.

Em junho, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de coação no curso do processo.

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De acordo com o STF, ficou comprovado que Eduardo atuou nos EUA para interferir no julgamento da ação penal em que o pai foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Segundo a denúncia, ele mesmo afirmou ter feito gestões para que o governo Trump impusesse sanções a autoridades brasileiras e medidas econômicas contra o país.

Licenciado do mandato desde março de 2025, Eduardo Bolsonaro passou a permanecer nos EUA, onde intensificou articulações junto a parlamentares e integrantes do governo norte-americano em defesa do pai e em críticas às decisões do STF.

Perseguição política

Eduardo Bolsonaro já fez diversas declarações afirmando que sofre perseguição política de um sistema "covarde e desumano" e disse que saiu do Brasil para não se submeter a um "regime de exceção".

Com o green card, Eduardo passará a viver nos EUA com praticamente os mesmos direitos que um cidadão norte-americano. Mas ele não poderá, por exemplo, votar.

O pedido foi feito há mais de um ano, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, que é amigo e aliado do ex-parlamentar.