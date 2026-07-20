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Bahia segue como 4º maior colégio eleitoral com 11,3 mi de eleitores

Do total de pessoas aptas a votar no estado, 53% são mulheres e 47% são homens

Redação
Por Redação
Bahia tem o quarto maior colégio eleitoral do Brasil.
Bahia tem o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

A Bahia contará com 11.321.005 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, de acordo com as estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na manhã desta segunda-feira, 20. Desse total, 101.818 declararam possuir algum tipo de deficiência, representando um crescimento de 62,2% em relação ao pleito de 2022, que registrou 62.772 pessoas com deficiência.

O estado baiano é o quarto maior colégio eleitoral do país, ficando atrás de São Paulo - 34.105.33, Minas Gerais - 16.377.659 e Rio de Janeiro - 12.857.000 no número do eleitorado apto a votar, respectivamente.

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O município de Salvador concentra o maior eleitorado do estado, com 1.951.716 eleitoras e eleitores aptos, seguido por Feira de Santana, com 434.532, Vitória da Conquista, com 264.091, e Camaçari, com 210.364.

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Estatísticas do eleitorado

Do total de pessoas aptas a votar na Bahia, 53% são mulheres e 47% são homens. Assim como nas eleições anteriores (2022), as mulheres permanecem como maioria do eleitorado baiano.

Em 2026, 1.737 eleitores na Bahia farão uso do nome social. No quesito identidade de gênero, os dados demonstram que o estado possui 5.263 pessoas declaradas como transgênero.

Ainda segundo dados do TSE, 1.261.113 (59,6%) pessoas se declararam pardas, 496.424 pretas (23,47%) e 336.404 brancas (15,9%). 26.850 (1,27) pessoas se identificam como quilombolas e 10.929 (0,52%) como indígenas.

Voto facultativo

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Em relação aos jovens eleitores, aqueles que possuem 16 ou 17 anos, as eleições 2026 contarão com 165.336 pessoas nessa faixa etária, na Bahia.

O estado possui 1.029.832 eleitoras e eleitores com idade entre 70 anos e 99 anos.

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Deficiência e Voto Demografia Eleitoral Eleitores Bahia 2026 Estatísticas Eleitorais Identidade de gênero Voto Facultativo

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