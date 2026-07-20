Michelle Bolsonaro ataca aliança do PL com Ciro: "Direita vendida"

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reacendeu a crise com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao novamente criticar a aliança dos liberais com Ciro Gomes (PSDB) no estado do Ceará.

A queda de braço foi a principal queixa que levou Michelle a gravar um vídeo, no mês passado, acusando o enteado de maltratá-la.

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“A direita do Ceará está vendida”, disse Michelle ao comentar no domingo, 19, uma declaração de Ciro de que votaria em Ronaldo Caiado (PSD) ou Renan Santos (Missão), ignorando Flávio. A fala do ex-ministro ocorreu um dia antes, em meio às tentativas de Flávio costurar uma aliança no estado.

“Choca? Não! Só não viu quem não quis, por causa do velho ‘toma lá, dá cá’. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida”, disparou Michelle.

Ciro fugindo de Flávio

Conforme o Estadão, Ciro tem dito a aliados que não quer a imagem associada a Flávio Bolsonaro. Flávio participou, no último dia 10, de um evento em Fortaleza para oficializar Alcides Fernandes como pré-candidato ao Senado — Ciro Gomes estava em São Paulo e não encontrou o senador.

Fernandes é pai do deputado André Fernandes, presidente do PL cearense e principal articulador da aliança entre PL e PSDB no Estado.

O entorno de Ciro alega que a associação entre o tucano e Flávio Bolsonaro é uma tentativa do PT de enfraquecer a campanha do pré-candidato ao governo do Ceará.

Além disso, o tucano não quer aparecer ao lado do senador, o que poderia “queimar o filme” do tucano, especialmente depois de vir a público a ligação de Flávio com Daniel Vorcaro.