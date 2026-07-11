Bolsonaro escreve carta para apaziguar conflito entre Flávio e Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu uma carta para apaziguar os conflitos recentes envolvendo o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O conteúdo da carta foi lido por Flávio neste sábado, 11.

“Escrevo em um momento de decisão para todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro”, escreveu Jair Bolsonaro.

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Em seguida, o ex-presidente disse na carta que Flávio é seu “porta-voz”: “Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade”.

Reação de Flávio Bolsonaro

Ao comentar a carta do pai, o senador fez referência a “muitas pessoas” que parecem estar “boicotando” sua pré-candidatura à Presidência da República, pedindo união entre a ala de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Fica-se muita especulação acontecendo, muitas pessoas que parecem que estão boicotando até a candidatura, esperando o momento certo para vestir a camisa do Bolsonaro e ir para a rua para resgatar o Brasil”, afirmou o parlamentar.

Flávio Bolsonaro ainda agradeceu ao posto de “porta-voz” recebido pelo pai: “Agradecer ele [Bolsonaro] por estar me colocando como porta-voz, é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes que alguém, por ventura, possa estar seguindo paralelo a nossa campanha”.

Relembre o conflito entre Flávio e Michelle

O conflito entre a esposa e o filho de Jair Bolsonaro começou quando Michelle decidiu expor, em vídeos publicados nas redes sociais no mês passado, um desentendimento entre os dois, decorrente do acordo de apoio do PL envolvendo o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo do Ceará.

“Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone e eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante e então eu me recolhi”, afirmou a ex-primeira-dama.

Flávio rebateu as acusações no mesmo dia: “Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas [...] Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil".

Alguns dias depois, Michelle Bolsonaro anunciou sua saída da presidência do PL Mulher. O motivo citado por ela é a vontade de se dedicar exclusivamente aos cuidados do ex-presidente.