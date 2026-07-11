Trump promete destruir o Irã após ser jurado de morte

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A trégua entre Estados Unidos e Irã parece estar longe de ter um fim. O presidente americano Donald Trump ameaçou, em publicação nas redes sociais, neste sábado, 11, destruir o território iraniano, caso o país atente contra sua vida.

Segundo Trump, cerca de mil (1000) mísseis estão apontados para o Irã e prontos para disparo, se necessário. A declaração de Trump acontece em meio aos vídeos que circulam nas redes sociais, onde figuras iranianas pedem a sua morte.

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"Mil mísseis estão prontos para disparo e apontados para a República Islâmica do Irã, com milhares de outros prontos para serem lançados imediatamente em seguida, caso o governo iraniano cumpra a ameaça, feita em muitos cantos do mundo, de assassinar, ou tentar assassinar, o presidente em exercício dos Estados Unidos da América, neste caso, eu", escreveu na publicação.

Iranianos pedem morte de Trump

Os pedidos de morte de Trump foram vistos durante o cortejo fúnebre do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto após ataques aos país. Os aliados de primeira hora do iraniano gritavam palavras de ordem e faziam juramentos contra a vida do presidente americano.

"Juro pelo sangue do líder supremo, Trump, nós vamos matar você!", gritavam os iranianos em estado de revolta.