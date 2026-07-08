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FACÇÕES COMO TERRORISTAS

"Absurdo", dizem EUA ao desmentir Mauro Vieira sobre ação militar

Para governo norte-americano, chanceler proferiu alegações vagas

Ane Catarine
Por
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou na terça-feira, 7, como "absurdo" o alerta do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de que a decisão do governo norte-americano de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas poderia abrir margem para uma ação militar em território brasileiro.

Segundo informações do portal Metrópoles, o governo norte-americano afirmou que a medida tem como único objetivo combater a atuação das facções brasileiras em solo americano e negou qualquer relação com uma eventual intervenção no Brasil.

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Esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas, no âmbito de suas próprias competências soberanas, para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender nosso povo contra elas

Departamento de Estado dos EUA

O órgão acrescentou ainda que "alegações vagas sobre uma suposta intervenção costumam servir de pretexto para ajudar e dar suporte a alguns dos grupos mais violentos do mundo".

O governo do presidente Donald Trump classificou o PCC e o CV como organizações terroristas há cerca de um mês.

A decisão contrariou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi anunciada dias após uma visita do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aos Estados Unidos.

Entenda a declaração de Mauro Vieira

A manifestação do Departamento de Estado foi uma resposta às declarações de Mauro Vieira em um documento enviado pelo Ministério das Relações Exteriores à Câmara dos Deputados.

No texto, o chanceler afirmou que a decisão unilateral dos Estados Unidos pode servir de base para medidas extraterritoriais contra instituições, empresas e cidadãos brasileiros.

Vieira também citou, entre os possíveis riscos, o "uso da força militar dos EUA contra o território nacional".

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Chanceler será chamado ao Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou, na terça-feira, 7, um convite para que Mauro Vieira compareça ao colegiado e esclareça a declaração sobre o possível risco de atuação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Ainda não há data definida para a audiência.

O requerimento é de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos), que questiona a manifestação feita pelo chanceler na resposta oficial enviada pelo Itamaraty à Câmara dos Deputados.

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estados unidos mauro vieira PCC e CV

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