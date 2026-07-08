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Trump diz que trégua com Irã acabou após novos ataques: "perda de tempo"

Declaração foi feita na cúpula da Otan após ataques iranianos contra alvos militares estadunidenses

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Presidente dos Estados Unidos afirma que o acordo com o Irã "acabou"
Presidente dos Estados Unidos afirma que o acordo com o Irã "acabou" - Foto: SAUL LOEB/AFP

Donald Trump afirmou que o acordo provisório com o Irã "acabou" após a Guarda Revolucionária Islâmica afirmar ter lançado ataques contra alvos militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. A declaração foi feita durante a cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na manhã desta quarta-feira, 8.

Para a guarda do Irã, os ataques foram em resposta aos bombardeios estadunidenses contra o território do país e para o presidente norte-americano, isso representa uma violação do cessar-fogo. Trump afirma que "É uma perda de tempo negociar com eles".

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Ainda na cúpula, Trump classificou o país como "jogadores sujos" e afirmou preferir "fazer o nosso trabalho" ao invés de insistir na diplomacia. "Temos que eliminar esse câncer, esse câncer", afirmou. "E sabem o que se faz? É preciso cortar o câncer cedo. É assim que eu vejo isso."

Mark Rutte, secretário-geral da Otan, também apoiou os últimos ataques dos Estados Unidos contra o Irã dizendo que a ação militar foi "absolutamente necessária".

Irã também afirma que a guerra está longe do fim

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O governo iraniano disse que os ataques norte-americanos, as sanções ao petróleo do país e os combates no Líbano "tornaram ineficazes partes importantes e fundamentais" para que a guerra chegue ao fim.

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acordo provisório Donald Trump Irã

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