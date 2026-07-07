Atração da Disney fecha após incidente com criança

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Um parque da Disney foi alvo de um novo incidente nesta semana. O brinquedo Tiana’s Bayou Adventure foi fechado temporariamente após uma criança desaparecer repentinamente do veículo durante o passeio.

O fato foi atestado por um funcionário da atração, que acionou o sistema de parada de emergência após notar a ausência da criança, através das câmeras embutidas. De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, a rápida intervenção evitou que a situação se agravasse.

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No entanto, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança nem sobre possíveis feridos no brinquedo, que é baseado no filme “A Princesa e O Sapo” e é unido a um toboágua.

Outro acidente

Em junho deste ano, o brinquedo registrou um acidente grave. Um adolescente de 13 anos caiu de uma altura de cerca de 15 metros, após deslizar durante o percurso, e foi levado a um hospital, passando por avaliação médica e recebendo alta em seguida.

Segundo testemunhas do TMZ, a atração ficou parada por cerca de 10 minutos após o ocorrido, voltando a funcionar normalmente. Inspetores da Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional da Califórnia também realizaram uma vistoria no brinquedo.