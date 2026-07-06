Hamas anuncia saída do governo de Gaza após quase 20 anos no poder

Após mais de 20 anos no poder, o movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira, 6, que dissolveu o órgão que governou a Faixa de Gaza. A saída abre caminho para que um comitê de tecnocratas administre o território.

Segundo Thawabta, além de deixar a função, al-Farra determinou a dissolução do comitê responsável pela administração do território para facilitar a transição do poder ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês).

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O NCAG foi criado pelo Conselho de Paz estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as negociações que culminaram no cessar-fogo entre Hamas e Israel, firmado em outubro de 2025.

Impasses permanecem

A possibilidade de o Hamas deixar o controle administrativo da Faixa de Gaza já vinha sendo discutida desde os primeiros meses da guerra iniciada após o ataque do grupo ao território israelense, em 7 de outubro de 2023. Na ocasião, o movimento afirmou que poderia transferir a gestão do enclave a outra liderança palestina.

Apesar das negociações, o futuro da administração de Gaza continuou indefinido. Um dos principais impasses permanece sendo o desarmamento do Hamas. O grupo afirma que só aceita discutir essa possibilidade dentro de um acordo político mais amplo entre os palestinos, enquanto Israel mantém posição contrária.

Em declaração à agência AFP, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, afirmou que a renúncia representa "um novo passo" para retirar de Israel qualquer justificativa para dar continuidade à ofensiva militar na Faixa de Gaza.

Ainda segundo a AFP, um integrante da alta cúpula do Hamas, sob condição de anonimato, afirmou que a decisão foi apresentada recentemente a outras facções palestinas durante uma reunião no Cairo e recebeu apoio unânime.

O presidente do NCAG, Ali Shaath, afirmou em publicação na rede social X que o comitê está preparado para assumir a administração de Gaza assim que tiver os recursos e as condições necessárias para exercer suas funções.