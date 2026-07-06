Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 3.342

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Doze dias após os terremotos que atingiram a Venezuela, o balanço oficial mais recente das autoridades, divulgado neste domingo, 5, registrou 3.342 mil pessoas mortas e 16.740 mil feridas.

Mais de 150 corpos sem identificação foram enterrados em uma longa fileira de valas individuais em um cemitério do país.

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As autoridades também tiraram fotos de cada um dos cadáveres antes de seu sepultamento, segundo informações da AFP.

Resgate continua

Os dois potentes tremores com magnitudes 7,2 e 7,5 provocaram o desabamento de prédios em Caracas e devastaram o estado vizinho de La Guaira, onde moradores ainda tentam recuperar os corpos de seus entes queridos, soterrados sob os escombros.

No município de Catia La Mar, em La Guaira, um grupo de homens trabalhou com máquinas retroescavadeiras para abrir valas em uma área afastada de terra seca no cemitério local de La Esperanza.

A magnitude da tragédia sobrecarregou a capacidade dos necrotérios e dos hospitais. Um depósito improvisado para armazenar os corpos foi habilitado esta semana nos armazéns do porto de La Guaira.