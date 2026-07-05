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Uber suspende expansão de serviço de delivery

A decisão foi anunciada pelos representantes da empresa

Franciely Gomes
Por
O serviço não será expandido em alguns países
O serviço não será expandido em alguns países - Foto: Ilustrativa | Magnific

A Uber voltou atrás no seu processo de expansão no serviço de delivery na Europa. Segundo informações divulgadas na reportagem do Financial Times, neste domingo, 5, a empresa não pretende mais lançar o serviço de entrega de comida em cinco dos sete ​países que havia definido como alvo.

Dentre os países retirados da lista estão Áustria, Noruega e Grécia. Apesar dos outros dois locais da lista não terem sido divulgados, a empresa já havia anunciado que planejava expandir seu sistema de delivery para sete novos mercados europeus: Áustria, Dinamarca, Finlândia, Noruega, República Tcheca, Grécia e Romênia.

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Embora tenha realizado uma mudança repentina, a Uber continua buscando a aquisição da Delivery Hero, que recebeu ‌uma oferta de 33 euros por ação da Uber em maio deste ano, mas ainda não fechou o negócio.

Em nota enviada ao Financial Times, a Uber informou que decidiu suspender o processo de expansão devido ​ao “enorme sucesso” dos lançamentos na Finlândia e na Dinamarca, mantendo o ritmo nos mercados já existentes.

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Delivery europa Uber

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