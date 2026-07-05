Beneficiários do FGTS irão receber valor extra até o final de agosto

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A Caixa Econômica Federal vai depositar, até o dia 31 de agosto, a parcela do lucro do FGTS nas contas vinculadas dos trabalhadores. A divisão dos recursos deve beneficiar milhões de pessoas em todo o país e movimentar mais de R$ 14 bilhões.

A previsão de dinheiro extra animou trabalhadores como Erica, instrutora de treinamento que acompanha o saldo pelo aplicativo do FGTS. Ela pretende usar os valores disponíveis no fundo para dar entrada na casa própria.

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A estimativa é de que, a cada R$ 1 mil de saldo no FGTS, o trabalhador receba cerca de R$ 21 referentes à distribuição do lucro. O valor será creditado diretamente na conta vinculada ao fundo

Saque

Apesar do depósito, o dinheiro não poderá ser sacado livremente. O uso segue as regras tradicionais do FGTS, como compra da casa própria, amortização de prestações de imóveis, aposentadoria, casos de doença grave e demissão sem justa causa.

O lucro do FGTS é distribuído anualmente como forma de melhorar a rentabilidade das contas dos trabalhadores. O valor recebido varia conforme o saldo existente na conta vinculada.