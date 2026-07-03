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FGTS: mudança em regra pode liberar compra de segundo imóvel

Atualmente, a legislação limita a aquisição de propriedades

Yuri Abreu
Por
Mudança em regra do FGTS pode permitir compra de segundo imóvel por trabalhador
Mudança em regra do FGTS pode permitir compra de segundo imóvel por trabalhador - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O trabalhador que já tem um imóvel em uma cidade como Salvador, por exemplo, poderá adquirir um segundo, no mesmo município, utilizando o saldo disponível no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Pelo menos é o que pretende um Projeto de Lei (nº 3.440/2026), que está em debate na Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação não permite a possibilidade, tendo o trabalhador que vender o primeiro imóvel para adquirir um novo.

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Conforme o texto, o trabalhador poderá movimentar o saldo do FGTS mesmo que já seja proprietário ou potencial comprador de um imóvel no município onde mora.

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Batizada de "Lei do FGTS Livre para Moradia", a proposta busca modernizar a legislação e garantir ao trabalhador maior autonomia na utilização de um recurso que lhe pertence, acompanhando as mudanças vividas pelas famílias brasileiras ao longo da vida.

O projeto parte do entendimento de que as necessidades habitacionais são dinâmicas e o acesso à moradia adequada deve acompanhar as transformações pessoais, familiares e profissionais dos cidadãos, sem comprometer a função social e econômica do Fundo.

“Não faz sentido impedir que o trabalhador utilize um recurso que é dele para comprar um imóvel que atenda melhor às necessidades da sua família. Muitas pessoas precisam mudar de casa porque a família cresceu, porque encontraram um local mais acessível ou mais próximo do trabalho, por exemplo. O FGTS deve ser um instrumento para facilitar a conquista da moradia, e não criar obstáculos”, afirmou o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA), autor da proposta.

Deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA)
Deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) - Foto: Divulgação/Assessoria do deputado

Fim de restrições a cônjuges

A proposta do parlamentar baiano também garante que o uso do FGTS por um dos cônjuges não impeça o outro de utilizar o seu próprio fundo em um financiamento imobiliário. Caso o texto seja aprovado, cada cônjuge poderá utilizar o seu saldo do Fundo de Garantia de forma independente, sem que o uso feito por um impeça o direito do outro — a medida altera o que está exposto na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Atualmente, em alguns casos, quando um dos cônjuges utiliza o FGTS, o outro acaba encontrando restrições para usar o seu próprio saldo. O projeto aponta que esse direito é individual e não pode ser limitado pela utilização do fundo pelo outro integrante do casal.

O texto, já protocolado na Casa, seguirá para análise nas comissões da Câmara dos Deputados antes de ser votado pelo Plenário.

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Tags

FGTS Financiamento imóveis trabalho

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