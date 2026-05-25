Caixa antecipa saque do FGTS de R$ 8,5 bilhões; veja quem recebe

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A Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira, 25, a liberação dos pagamentos destinados aos trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

A previsão inicial era que os depósitos começassem apenas nesta terça-feira, 26, mas os valores já começaram a cair nas contas de milhões de brasileiros.

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Ao todo, serão liberados R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país. O crédito é realizado após a incorporação da rentabilidade mensal do fundo, incluindo juros e atualização monetária, aumentando o valor disponibilizado aos beneficiários.

Quem pode receber o dinheiro?

O pagamento contempla trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e que acabaram sendo demitidos sem justa causa nos últimos anos.

Nessa modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de aniversário. Porém, ao aderir ao saque-aniversário, perde o direito de sacar integralmente o fundo em caso de demissão, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40% paga pela empresa.

Agora, com a nova liberação anunciada pela Caixa, milhões de pessoas terão acesso aos valores retidos.

Como consultar o saldo disponível

Os trabalhadores podem verificar se possuem valores a receber diretamente no aplicativo FGTS. A consulta pode ser feita nas opções “Resumo do Seu FGTS - Extrato Detalhado” e “Informações Úteis”.

Quem já possui conta-corrente ou poupança cadastrada deve receber o depósito automaticamente. Já aqueles que não têm conta vinculada poderão sacar os valores presencialmente.

Segundo a Caixa, os saques poderão ser realizados em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento até o dia 1º de junho de 2026.

FGTS também poderá ser usado no Desenrola 2.0

Outra novidade liberada nesta segunda-feira envolve o chamado “Novo Desenrola”, também conhecido como “Desenrola 2.0”, programa criado pelo governo federal para renegociação de dívidas bancárias.

Os trabalhadores já podem consultar o saldo disponível do FGTS para utilizar parte do valor no abatimento de débitos em atraso.

A proposta permite usar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil — prevalecendo o maior valor — para quitar ou reduzir dívidas diretamente com instituições financeiras.

Como funcionará a renegociação

O processo começará com a autorização do trabalhador para que o banco consulte o saldo disponível do FGTS. Depois disso, será feita a negociação da dívida diretamente com a instituição financeira responsável pelo débito.

Após a consulta, bancos e demais instituições terão prazo estimado de até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações nos sistemas da Caixa.

Concluída a validação, o banco público fará o repasse dos recursos diretamente à instituição credora. De acordo com estimativas do governo federal, até R$ 8,2 bilhões do FGTS poderão ser movimentados dentro do programa de renegociação.