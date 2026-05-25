Mercado pet bilionário: multinacional asiática adquire grande empresa do Brasil

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A Nutrire, uma das principais fabricantes e exportadoras de alimentos para animais de estimação do Brasil, entrou em uma nova fase após ser adquirida pela multinacional japonesa Unicharm Corporation, responsável por grandes marcas como: MamyPoko, Lifree, Antimos e Sofy

Criada em 2001, a empresa brasileira ganhou espaço no mercado pet ao longo dos anos e agora passa a integrar o grupo asiático, que atua globalmente desde 1961 nos segmentos de higiene, cuidados pessoais e bem-estar.

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Compra amplia presença da gigante japonesa no mercado pet

Conhecida por produtos como caixas de areia e tapetes higiênicos, a Unicharm agora amplia sua atuação no setor de animais de estimação ao investir diretamente na área de alimentação pet por meio da aquisição da Nutrire.

A negociação representa um movimento estratégico da companhia japonesa dentro de um mercado que segue em forte crescimento no Brasil.

Executivos celebraram acordo entre as empresas



Segundo informações divulgadas pelo portal Adesso, o diretor-presidente da Nutrire, Gerson Luiz Simonaggio, afirmou que o acordo vai além de uma simples negociação comercial, destacando a conexão entre os objetivos das duas empresas.

Já Ricardo Maciel, representante da Unicharm no Brasil, declarou que a aquisição simboliza a união de trajetórias importantes e marca o início de uma nova etapa para a multinacional no país.

Mercado bilionário explica interesse

Embora os valores da compra não tenham sido divulgados oficialmente, o tamanho do mercado pet brasileiro ajuda a explicar o interesse da empresa japonesa na operação.

Em 2024, o setor movimentou mais de R$ 77 bilhões no Brasil. Desse total, cerca de R$ 41,4 bilhões vieram apenas do segmento de alimentação animal.

O país ocupa atualmente a terceira posição entre os maiores mercados pet do mundo, cenário que reforça o potencial de crescimento e retorno financeiro do investimento realizado pela Unicharm.