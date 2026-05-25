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ECONOMIA

Mercado pet bilionário: multinacional asiática adquire grande empresa do Brasil

Empresa fundada no Brasil virou alvo de multinacional asiática

Iarla Queiroz
Por
Fábrica da Nutrire
Fábrica da Nutrire - Foto: Divulgação / Nutrire

A Nutrire, uma das principais fabricantes e exportadoras de alimentos para animais de estimação do Brasil, entrou em uma nova fase após ser adquirida pela multinacional japonesa Unicharm Corporation, responsável por grandes marcas como: MamyPoko, Lifree, Antimos e Sofy

Criada em 2001, a empresa brasileira ganhou espaço no mercado pet ao longo dos anos e agora passa a integrar o grupo asiático, que atua globalmente desde 1961 nos segmentos de higiene, cuidados pessoais e bem-estar.

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Compra amplia presença da gigante japonesa no mercado pet

Conhecida por produtos como caixas de areia e tapetes higiênicos, a Unicharm agora amplia sua atuação no setor de animais de estimação ao investir diretamente na área de alimentação pet por meio da aquisição da Nutrire.

A negociação representa um movimento estratégico da companhia japonesa dentro de um mercado que segue em forte crescimento no Brasil.

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Executivos celebraram acordo entre as empresas

Segundo informações divulgadas pelo portal Adesso, o diretor-presidente da Nutrire, Gerson Luiz Simonaggio, afirmou que o acordo vai além de uma simples negociação comercial, destacando a conexão entre os objetivos das duas empresas.

Já Ricardo Maciel, representante da Unicharm no Brasil, declarou que a aquisição simboliza a união de trajetórias importantes e marca o início de uma nova etapa para a multinacional no país.

Mercado bilionário explica interesse

Embora os valores da compra não tenham sido divulgados oficialmente, o tamanho do mercado pet brasileiro ajuda a explicar o interesse da empresa japonesa na operação.

Em 2024, o setor movimentou mais de R$ 77 bilhões no Brasil. Desse total, cerca de R$ 41,4 bilhões vieram apenas do segmento de alimentação animal.

O país ocupa atualmente a terceira posição entre os maiores mercados pet do mundo, cenário que reforça o potencial de crescimento e retorno financeiro do investimento realizado pela Unicharm.

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economia Japão Mundo pet

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