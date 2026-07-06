Mais de 50 gatos são resgatados por brasileiros após terremotos na Venezuela

Mais de 50 gatos foram resgatados por voluntários brasileiros após os terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, 24. A operação é realizada pelo Grad (Grupo de Resposta a Animais em Desastres), organização especializada no salvamento de animais, que atua no Complexo Habitacional Hugo Chávez, uma das áreas afetadas pela tragédia.

Segundo o Grad, os voluntários chegaram ao país na manhã de sexta-feira, 26, após receberem um pedido de ajuda de organizações locais. De acordo com a líder da missão, a médica veterinária Carla Sássi, centenas de gatos ainda permanecem na região.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os prédios do complexo, que abrigavam cerca de 26 mil moradores, começaram a ser demolidos, enquanto os animais continuam escondidos sob os escombros.

A equipe trabalha para retirar os gatos da área de risco e ainda busca um local adequado para encaminhar os animais resgatados. “Eles eram gatos comunitários, então todo mundo cuidava deles e eles estão escondidos debaixo dos escombros por causa da mudança no ambiente”, explicou a veterinária.

Cachorros resgatados

Além dos felinos, um cachorro da raça pinscher foi encontrado entre os destroços. Com o auxílio de um drone, a equipe conseguiu localizar o animal e, por meio de uma abertura nos escombros, fornecer alimento até que o resgate pudesse ser concluído. Veja:

A missão também resgatou macacos que, segundo o grupo, já viviam em situação de maus-tratos antes da tragédia. A residência do responsável pelos animais foi severamente atingida pelo terremoto e teve parte da estrutura destruída.

Segundo Carla Sássi, uma operação complexa foi montada para retirar os macacos do imóvel. Os animais foram resgatados em segurança. Veja:

Terremotos

A costa norte da Venezuela foi atingida, na noite de quarta-feira (24), por dois dos maiores terremotos registrados no país em mais de um século.

Segundo Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional do país, os tremores deixaram ao menos:

920 mortos;

3.360 feridos;

Mais de 4 mil desabrigados

383 residências foram total ou significativamente danificadas.



O primeiro terremoto, de magnitude 7,2, atingiu uma região localizada a cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas. Menos de um minuto depois, um segundo tremor, de magnitude 7,5, foi registrado, conforme informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos.