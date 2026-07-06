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ALERTA

Supertufão Bavi causa destruição com ventos de até 350 km/h

O fenômeno natural causou ventos fortes e alagamentos

Franciely Gomes
Por
Imagem de satélite do supertufão se aproximando
Imagem de satélite do supertufão se aproximando - Foto: Reprodução | NOAA

O supertufão Bavi causou impactos significativos em áreas próximas ao Oceano Pacifico. Com rajadas de ventos fortes, de até 350 km/h, e alagamentos, o fenômeno natural destruiu a ilha de Rota, em Ilhas Marianas do Norte, estado livremente associado aos Estados Unidos.

Sua passagem aconteceu na noite deste domingo, 5, e deixou o local em estado crítico.“Estamos aguentando. Estamos enfrentando fortes ventos e inundações aqui”, afirmou Lou Rosario, porta-voz do centro operacional da Prefeitura de Rota.

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Com aproximadamente 1500 habitantes, Rota já havia recebido um alerta antes da chegada do Tufão, que foi apontado como causador de “uma situação de perigo mortal”. O aviso foi emitido pelo National Weather Service, que informou ainda que a parte ocidental do olho do supertufão atravessou a ilha no momento de maior intensidade.

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Ainda segundo informações do órgão, as rajadas de ventos também atingiram outras áreas próximas, como Guam. Ao todo, as ilhas afetadas abrigam cerca de 210 mil pessoas.

O supertufão Bavi tem características equivalentes a um furacão de categoria 5 e costuma provocar destruição generalizada, com direito a casas destelhadas, árvores derrubadas e quedas de energia elétrica.

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