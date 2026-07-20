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ELEIÇÕES 2026

MBL oficializa candidatura de Renan Santos à presidência

Partido Missão estreia nas urnas com candidato ao Planalto

Cássio Moreira
Por
Renan Santos oficializa candidatura ao Planalto
Renan Santos oficializa candidatura ao Planalto - Foto: Divulgação | Partido Missão

O Partido Missão, oriundo do Movimento Brasil Livre (MBL), oficializou, em convenção online, nesta segunda-feira, 20, a candidatura de Renan Santos à presidência da República nas eleições de outubro.

Com o gesto, Renan se torna o primeiro candidato oficial a presidente no pleito deste ano. Seu vice será Aroldo Medina, oficial militar da reserva.

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Renan Santos alegou ter antecipado o movimento para obter proteção da Polícia Federal, como previsto, após supostas ameaças de morte por parte de facções criminosas durante atos de pré-campanha.

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"É oficial: partido Missão me indicou como candidato à presidência da República. Junto comigo vem meu vice, Aroldo. Bora vencer e honrar essa missão!", escreveu Renan Santos em uma publicação nas redes sociais.

Quem é Renan Santos?

Candidato a um cargo eletivo pela primeira vez, Renan Santos é cursou Direito na Universidade de São Paulo (USP), sem concluir a formação, e ficou famoso ao participar da fundação do grupo político Movimento Brasil Livre (MBL), em meados da década de 2010.

O MBL foi um dos protagonistas das manifestações, como a "marcha pela liberdade", que culminaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), no ano de 2016. Em seguida, o bloco passou a organizar candidaturas por partidos de centro-direita.

O MLB virou Missão no final de 2025, com a obtenção do registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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