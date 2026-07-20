Ronaldo Caiado defende redução da maioridade penal e endurece discurso

Prestes a oficializar sua candidatura a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD)usou suas redes sociais para sair em defesa da redução da maioridade penal para autores de crimes considerados graves.

Caiado, que tem usado a segurança pública como uma de suas bandeiras de pré-campanha ao Planalto, afirmou que a idade não pode ser vista como "escudo" para criminosos. O ex-governador de Goiás pontuou que seu desejo, caso seja eleito presidente, é reduzir a maioridade, hoje em 18 anos, para 16 anos.

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"Sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil para quem comete crimes graves. Quem mata, estupra ou pratica assaltos com violência precisa ser responsabilizado com rigor. A idade não pode servir de escudo para crimes dessa gravidade", escreveu Caiado no X, antigo Twitter.

Chapa de Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado escolheu o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, para compor a sua chapa presidencial na condição de vice. Essa é a primeira vez que a sigla terá um nome próprio em uma eleição para o Palácio do Planalto em quase duas décadas de existência.

Quem é Ronaldo Caiado?

Formado em medicina pela antiga Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Caiado se destacou na política ao se candidatar a presidente em 1989, primeira eleição direta do Brasil após o fim da ditadura militar.

Apesar de não ter sido eleito na ocasião, Ronaldo Caiado se projetou politicamente em Goiás, se tornando deputado federal pelo estado, atuando em dois períodos: 1991 a 1995 / 1999 a 2015.

Foi eleito senador em 2014, permanecendo no Congresso entre 2015 e 2019, ano em que assumiu o governo de Goiás, após vencer a eleição de 2018.

Reeleito em 2022 para o governo, Caiado deixou o mandato no primeiro semestre deste ano, dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para se candidatar a outros cargos.