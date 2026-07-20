Vai viajar na eleição? Veja como pedir o voto em trânsito

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Eleitores que estiverem fora da cidade onde votam nas eleições de 2026 poderão solicitar, a partir desta segunda-feira, 20, o voto em trânsito — modalidade que permite votar em outro município habilitado pela Justiça Eleitoral no dia do pleito.

O pedido poderá ser feito até 20 de agosto pela internet ou presencialmente em um cartório eleitoral. O serviço estará disponível em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores, em locais definidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

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Veja abaixo como funciona o voto em trânsito e quem pode solicitar:

O que é o voto em trânsito?

O voto em trânsito permite que o eleitor participe das eleições mesmo estando fora da cidade onde está inscrito.

A modalidade é válida apenas nas eleições gerais, quando são escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Quem estiver em cidades diferentes no primeiro e no segundo turno poderá solicitar o voto em trânsito para um município distinto em cada etapa da eleição.

Após o pleito, o título eleitoral retorna automaticamente à seção de origem, sem necessidade de solicitar uma nova transferência.

Como solicitar?

O pedido pode ser feito pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site da Justiça Eleitoral, para quem já tem biometria cadastrada.

Também é possível fazer a solicitação presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de um documento oficial com foto.

O prazo para solicitar o voto em trânsito vai de 20 de julho a 20 de agosto. Nesse período, o eleitor também poderá alterar ou cancelar o pedido.

Em quais cargos o eleitor poderá votar?

Isso depende do local onde o eleitor estará no dia da eleição.

Se estiver em outro município do mesmo estado, poderá votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente da República.

Quem mora no exterior também pode solicitar?

Sim. Brasileiros com título eleitoral registrado no exterior que estiverem no Brasil durante as eleições poderão solicitar o voto em trânsito no mesmo prazo, entre 20 de julho e 20 de agosto.

O que acontece se o eleitor não comparecer?

Quem solicitar o voto em trânsito e não votar deverá justificar a ausência, mesmo que esteja na cidade onde possui domicílio eleitoral no dia da eleição.