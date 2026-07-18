Mapa da eleição: saiba os nomes dos pré-candidatos na Bahia e no Brasil

Faltando 78 dias para o primeiro turno das eleições gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, o cenário político já começa a ganhar forma no Brasil e na Bahia. Embora as convenções partidárias, responsáveis por oficializar as candidaturas, ocorram apenas entre 20 de julho e 5 de agosto, diversos políticos já anunciaram publicamente a intenção de disputar cargos eletivos.
Pensando em facilitar o acompanhamento do processo eleitoral, o portal A TARDE reuniu os nomes que, até o momento, já manifestaram interesse em concorrer ao pleito.
Neste ano, os eleitores baianos irão às urnas para eleger:
- presidente da República;
- governador;
- dois senadores;
- um deputado federal;
- e outro estadual.
Até o momento, o levantamento de A TARDE identificou 13 pré-candidatos à Presidência da República, cinco ao Governo da Bahia e sete ao Senado, além de dezenas de nomes que já se movimentam para disputar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
Confira o panorama:
Presidência da República
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Ronaldo Caiado (PSD)
- Romeu Zema (Novo)
- Augusto Cury (Avante)
- Renan Santos (Missão)
- Cabo Daciolo (Mobiliza)
- Samara Martins (UP)
- Rui Costa Pimenta (PCO)
- Edmilson Costa (PCB)
- Hertz Dias (PSTU)
- Leonardo Avalanche (PRTB)
- Aldo Rebelo (DC)
Governo da Bahia
- Jerônimo Rodrigues (PT)
- ACM Neto (União Brasil)
- Ronaldo Mansur (PSOL)
- José Estevão (DC)
- Aroldo Félix (UP)
Senado
- Rui Costa (PT)
- Jaques Wagner (PT)
- Angelo Coronel (Republicanos)
- João Roma (PL)
- Delliana Ricelli (PSOL)
- Marcelo Santtana (DC)
- Gregorio Gould (UP)
Câmara dos Deputados
Novas candidaturas
- Olívia Santana (PCdoB)
- Manuel Rocha (União Brasil)
- Robinho (União Brasil)
- Duda Sanches (PSDB)
- Hamilton Assis (PSOL)
- Maurício Trindade (PP)
- Orlando Palhinha (União Brasil)
- Eliete Paraguassu (PSOL)
- Alexandre Aleluia (Novo)
- Jorge Araújo (PP)
- Sandro Filho (PP)
- Lúcia Rocha (MDB)
- Diogo Azevedo (PSDB)
- Igor Novaes (Missão)
- Capitão Luis Vasconcelos (União Brasil)
- Natan da Carroceria (PSDB)
- Edilson Gusmão (Republicanos)
- Moema Gramacho (MDB)
- Vitor Bonfim (PSB)
- Cacá Leão (PP)
- Valmir Assunção (PT)
Deputados federais que devem buscar a reeleição
- Capitão Alden (PL)
- Lídice da Mata (PSB)
- Léo Prates (Republicanos)
- Márcio Marinho (Republicanos)
- Rogéria Santos (Republicanos)
- Roberta Roma (PL)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Waldenor Pereira (PT)
- Jorge Solla (PT)
- Afonso Florence (PT)
- Elmar Nascimento (União Brasil)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
- Cláudio Cajado (PP)
- Mário Negromonte Jr. (PSB)
- Dal Barreto (União Brasil)
- Gabriel Nunes (PSD)
- Paulo Azi (União Brasil)
- Ricardo Maia (MDB)
- Zé Neto (PT)
- Daniel Almeida (PCdoB)
- Alice Portugal (PCdoB)
- Adolfo Viana (PSDB)
- Sérgio Brito (PSD)
- Bacelar (PV)
- Arthur Maia (União Brasil)
- Paulo Magalhães (PSD)
- Ivoneide Caetano (PT)
- Joseildo Ramos (PT)
- Leur Lomanto Júnior (União Brasil)
- José Rocha (União Brasil)
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Félix Mendonça Júnior (PDT)
- Raimundo Costa (PSD)
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)
Novas candidaturas
- Dra. Raíssa Soares (PL)
- Rowenna Brito (PT)
- Lara de Castro (Republicanos)
- Augustão (PDT)
- Quinho (PSD)
- Wagner Alves (União Brasil)
- Elinaldo Araújo (União Brasil)
- Kleber Rosa (PSOL)
- Luciano Pinheiro (PDT)
- Cinthya Marabá (PL)
- Jhonatas Monteiro (PSOL)
- Cezar Leite (PL)
- David Rios (MDB)
- Felipe Santana (PSD)
- Gordinho da Favela (PP)
- Paulo Magalhães Júnior (União Brasil)
- Ricardo Almeida (DC)
Deputados estaduais que devem disputar a reeleição
- Diego Castro (PL)
- Fabrício Falcão (PCdoB)
- Tiago Correia (PSDB)
- Vitor Azevedo (PL)
- Neusa Cadore (PT)
- Angelo Almeida (PSB)
- Jusmari Oliveira (PSD)
- Osni Cardoso (PT)
- Ivana Bastos (PSD)
- Alex da Piatã (PSD)
- Angelo Coronel Filho (Republicanos)
- Antonio Henrique Júnior (PV)
- Bobô (PCdoB)
- Cafu Barreto (União Brasil)
- Cláudia Oliveira (PSD)
- Eduardo Alencar (PSD)
- Eduardo Salles (PV)
- Euclides Fernandes (PT)
- Fátima Nunes (PT)
- Felipe Duarte (Avante)
- Hassan (PP)
- Hilton Coelho (PSOL)
- Jordávio Ramos (PSDB)
- José de Arimateia (Republicanos)
- Júnior Muniz (PT)
- Júnior Nascimento (União Brasil)
- Jurailton Santos (Republicanos)
- Kátia Oliveira (União Brasil)
- Laerte do Vando (Avante)
- Leandro de Jesus (PL)
- Luciano Araújo (Avante)
- Luciano Simões Filho (União Brasil)
- Ludmilla Fiscina (PSD)
- Marcelinho Veiga (PP)
- Marcinho Oliveira (PDT)
- Marquinho Viana (PV)
- Matheus Ferreira (MDB)
- Niltinho (PSD)
- Fabrício Pancadinha (PDT)
- Patrick Lopes (Avante)
- Paulo Câmara (PL)
- Pedro Tavares (União Brasil)
- Penalva (PP)
- Ricardo Rodrigues (PSD)
- Roberto Carlos (PV)
- Robinson Almeida (PT)
- Rogério Andrade (MDB)
- Rosemberg Pinto (PT)
- Samuel Junior (PL)
- Sandro Régis (União Brasil)
- Zé Raimundo Fontes (PT)
- Zó (PCdoB)
O levantamento considera apenas políticos que anunciaram publicamente a intenção de disputar as eleições até sexta-feira, 17.
A relação poderá sofrer alterações até o período das convenções partidárias, quando as candidaturas serão oficialmente homologadas.
Confira também o Guia das eleições que o portal A TARDE preparou para que os eleitores entendam as regras, funções dos cargos e como votar.