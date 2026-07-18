Mapa da eleição: saiba os nomes dos pré-candidatos na Bahia e no Brasil

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Faltando 78 dias para o primeiro turno das eleições gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, o cenário político já começa a ganhar forma no Brasil e na Bahia. Embora as convenções partidárias, responsáveis por oficializar as candidaturas, ocorram apenas entre 20 de julho e 5 de agosto, diversos políticos já anunciaram publicamente a intenção de disputar cargos eletivos.

Pensando em facilitar o acompanhamento do processo eleitoral, o portal A TARDE reuniu os nomes que, até o momento, já manifestaram interesse em concorrer ao pleito.

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Neste ano, os eleitores baianos irão às urnas para eleger:

presidente da República;

governador;

dois senadores;

um deputado federal;

e outro estadual.

Primeiro turno será realizado em 4 de outubro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Até o momento, o levantamento de A TARDE identificou 13 pré-candidatos à Presidência da República, cinco ao Governo da Bahia e sete ao Senado, além de dezenas de nomes que já se movimentam para disputar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Confira o panorama:

Presidência da República

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Flávio Bolsonaro (PL)

Ronaldo Caiado (PSD)

Romeu Zema (Novo)

Augusto Cury (Avante)

Renan Santos (Missão)

Cabo Daciolo (Mobiliza)

Samara Martins (UP)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Edmilson Costa (PCB)

Hertz Dias (PSTU)

Leonardo Avalanche (PRTB)

Aldo Rebelo (DC)

Fachada do Palácio do Planalto em Brasília - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

Governo da Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT)

ACM Neto (União Brasil)

Ronaldo Mansur (PSOL)

José Estevão (DC)

Aroldo Félix (UP)

Senado

Rui Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)

Angelo Coronel (Republicanos)

João Roma (PL)

Delliana Ricelli (PSOL)

Marcelo Santtana (DC)

Gregorio Gould (UP)

Câmara dos Deputados

Novas candidaturas

Olívia Santana (PCdoB)

Manuel Rocha (União Brasil)

Robinho (União Brasil)

Duda Sanches (PSDB)

Hamilton Assis (PSOL)

Maurício Trindade (PP)

Orlando Palhinha (União Brasil)

Eliete Paraguassu (PSOL)

Alexandre Aleluia (Novo)

Jorge Araújo (PP)

Sandro Filho (PP)

Lúcia Rocha (MDB)

Diogo Azevedo (PSDB)

Igor Novaes (Missão)

Capitão Luis Vasconcelos (União Brasil)

Natan da Carroceria (PSDB)

Edilson Gusmão (Republicanos)

Moema Gramacho (MDB)

Vitor Bonfim (PSB)

Cacá Leão (PP)

Valmir Assunção (PT)

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

Deputados federais que devem buscar a reeleição

Capitão Alden (PL)

Lídice da Mata (PSB)

Léo Prates (Republicanos)

Márcio Marinho (Republicanos)

Rogéria Santos (Republicanos)

Roberta Roma (PL)

Diego Coronel (Republicanos)

Waldenor Pereira (PT)

Jorge Solla (PT)

Afonso Florence (PT)

Elmar Nascimento (União Brasil)

Antonio Brito (PSD)

Neto Carletto (Avante)

Cláudio Cajado (PP)

Mário Negromonte Jr. (PSB)

Dal Barreto (União Brasil)

Gabriel Nunes (PSD)

Paulo Azi (União Brasil)

Ricardo Maia (MDB)

Zé Neto (PT)

Daniel Almeida (PCdoB)

Alice Portugal (PCdoB)

Adolfo Viana (PSDB)

Sérgio Brito (PSD)

Bacelar (PV)

Arthur Maia (União Brasil)

Paulo Magalhães (PSD)

Ivoneide Caetano (PT)

Joseildo Ramos (PT)

Leur Lomanto Júnior (União Brasil)

José Rocha (União Brasil)

Pastor Sargento Isidório (Avante)

Félix Mendonça Júnior (PDT)

Raimundo Costa (PSD)

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Novas candidaturas

Dra. Raíssa Soares (PL)

Rowenna Brito (PT)

Lara de Castro (Republicanos)

Augustão (PDT)

Quinho (PSD)

Wagner Alves (União Brasil)

Elinaldo Araújo (União Brasil)

Kleber Rosa (PSOL)

Luciano Pinheiro (PDT)

Cinthya Marabá (PL)

Jhonatas Monteiro (PSOL)

Cezar Leite (PL)

David Rios (MDB)

Felipe Santana (PSD)

Gordinho da Favela (PP)

Paulo Magalhães Júnior (União Brasil)

Ricardo Almeida (DC)

Deputados estaduais que devem disputar a reeleição

Diego Castro (PL)

Fabrício Falcão (PCdoB)

Tiago Correia (PSDB)

Vitor Azevedo (PL)

Neusa Cadore (PT)

Angelo Almeida (PSB)

Jusmari Oliveira (PSD)

Osni Cardoso (PT)

Ivana Bastos (PSD)

Alex da Piatã (PSD)

Angelo Coronel Filho (Republicanos)

Antonio Henrique Júnior (PV)

Bobô (PCdoB)

Cafu Barreto (União Brasil)

Cláudia Oliveira (PSD)

Eduardo Alencar (PSD)

Eduardo Salles (PV)

Euclides Fernandes (PT)

Fátima Nunes (PT)

Felipe Duarte (Avante)

Hassan (PP)

Hilton Coelho (PSOL)

Jordávio Ramos (PSDB)

José de Arimateia (Republicanos)

Júnior Muniz (PT)

Júnior Nascimento (União Brasil)

Jurailton Santos (Republicanos)

Kátia Oliveira (União Brasil)

Laerte do Vando (Avante)

Leandro de Jesus (PL)

Luciano Araújo (Avante)

Luciano Simões Filho (União Brasil)

Ludmilla Fiscina (PSD)

Marcelinho Veiga (PP)

Marcinho Oliveira (PDT)

Marquinho Viana (PV)

Matheus Ferreira (MDB)

Niltinho (PSD)

Fabrício Pancadinha (PDT)

Patrick Lopes (Avante)

Paulo Câmara (PL)

Pedro Tavares (União Brasil)

Penalva (PP)

Ricardo Rodrigues (PSD)

Roberto Carlos (PV)

Robinson Almeida (PT)

Rogério Andrade (MDB)

Rosemberg Pinto (PT)

Samuel Junior (PL)

Sandro Régis (União Brasil)

Zé Raimundo Fontes (PT)

Zó (PCdoB)

O levantamento considera apenas políticos que anunciaram publicamente a intenção de disputar as eleições até sexta-feira, 17.

A relação poderá sofrer alterações até o período das convenções partidárias, quando as candidaturas serão oficialmente homologadas.

Confira também o Guia das eleições que o portal A TARDE preparou para que os eleitores entendam as regras, funções dos cargos e como votar.