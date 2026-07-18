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A 77 dias do 1º turno, veja quem já entrou na disputa eleitoral
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Mapa da eleição: saiba os nomes dos pré-candidatos na Bahia e no Brasil

A TARDE reúne nomes que já anunciaram intenção de disputar cargos eletivos

HOME > POLÍTICA
Ane Catarine
Por

Faltando 78 dias para o primeiro turno das eleições gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, o cenário político já começa a ganhar forma no Brasil e na Bahia. Embora as convenções partidárias, responsáveis por oficializar as candidaturas, ocorram apenas entre 20 de julho e 5 de agosto, diversos políticos já anunciaram publicamente a intenção de disputar cargos eletivos.

Pensando em facilitar o acompanhamento do processo eleitoral, o portal A TARDE reuniu os nomes que, até o momento, já manifestaram interesse em concorrer ao pleito.

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Neste ano, os eleitores baianos irão às urnas para eleger:

  • presidente da República;
  • governador;
  • dois senadores;
  • um deputado federal;
  • e outro estadual.
Primeiro turno será realizado em 4 de outubro
Primeiro turno será realizado em 4 de outubro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Até o momento, o levantamento de A TARDE identificou 13 pré-candidatos à Presidência da República, cinco ao Governo da Bahia e sete ao Senado, além de dezenas de nomes que já se movimentam para disputar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Confira o panorama:

Presidência da República

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Augusto Cury (Avante)
  • Renan Santos (Missão)
  • Cabo Daciolo (Mobiliza)
  • Samara Martins (UP)
  • Rui Costa Pimenta (PCO)
  • Edmilson Costa (PCB)
  • Hertz Dias (PSTU)
  • Leonardo Avalanche (PRTB)
  • Aldo Rebelo (DC)
Fachada do Palácio do Planalto em Brasília
Fachada do Palácio do Planalto em Brasília - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

Governo da Bahia

  • Jerônimo Rodrigues (PT)
  • ACM Neto (União Brasil)
  • Ronaldo Mansur (PSOL)
  • José Estevão (DC)
  • Aroldo Félix (UP)

Senado

  • Rui Costa (PT)
  • Jaques Wagner (PT)
  • Angelo Coronel (Republicanos)
  • João Roma (PL)
  • Delliana Ricelli (PSOL)
  • Marcelo Santtana (DC)
  • Gregorio Gould (UP)

Câmara dos Deputados

Novas candidaturas

  • Olívia Santana (PCdoB)
  • Manuel Rocha (União Brasil)
  • Robinho (União Brasil)
  • Duda Sanches (PSDB)
  • Hamilton Assis (PSOL)
  • Maurício Trindade (PP)
  • Orlando Palhinha (União Brasil)
  • Eliete Paraguassu (PSOL)
  • Alexandre Aleluia (Novo)
  • Jorge Araújo (PP)
  • Sandro Filho (PP)
  • Lúcia Rocha (MDB)
  • Diogo Azevedo (PSDB)
  • Igor Novaes (Missão)
  • Capitão Luis Vasconcelos (União Brasil)
  • Natan da Carroceria (PSDB)
  • Edilson Gusmão (Republicanos)
  • Moema Gramacho (MDB)
  • Vitor Bonfim (PSB)
  • Cacá Leão (PP)
  • Valmir Assunção (PT)
Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

Deputados federais que devem buscar a reeleição

  • Capitão Alden (PL)
  • Lídice da Mata (PSB)
  • Léo Prates (Republicanos)
  • Márcio Marinho (Republicanos)
  • Rogéria Santos (Republicanos)
  • Roberta Roma (PL)
  • Diego Coronel (Republicanos)
  • Waldenor Pereira (PT)
  • Jorge Solla (PT)
  • Afonso Florence (PT)
  • Elmar Nascimento (União Brasil)
  • Antonio Brito (PSD)
  • Neto Carletto (Avante)
  • Cláudio Cajado (PP)
  • Mário Negromonte Jr. (PSB)
  • Dal Barreto (União Brasil)
  • Gabriel Nunes (PSD)
  • Paulo Azi (União Brasil)
  • Ricardo Maia (MDB)
  • Zé Neto (PT)
  • Daniel Almeida (PCdoB)
  • Alice Portugal (PCdoB)
  • Adolfo Viana (PSDB)
  • Sérgio Brito (PSD)
  • Bacelar (PV)
  • Arthur Maia (União Brasil)
  • Paulo Magalhães (PSD)
  • Ivoneide Caetano (PT)
  • Joseildo Ramos (PT)
  • Leur Lomanto Júnior (União Brasil)
  • José Rocha (União Brasil)
  • Pastor Sargento Isidório (Avante)
  • Félix Mendonça Júnior (PDT)
  • Raimundo Costa (PSD)

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Novas candidaturas

  • Dra. Raíssa Soares (PL)
  • Rowenna Brito (PT)
  • Lara de Castro (Republicanos)
  • Augustão (PDT)
  • Quinho (PSD)
  • Wagner Alves (União Brasil)
  • Elinaldo Araújo (União Brasil)
  • Kleber Rosa (PSOL)
  • Luciano Pinheiro (PDT)
  • Cinthya Marabá (PL)
  • Jhonatas Monteiro (PSOL)
  • Cezar Leite (PL)
  • David Rios (MDB)
  • Felipe Santana (PSD)
  • Gordinho da Favela (PP)
  • Paulo Magalhães Júnior (União Brasil)
  • Ricardo Almeida (DC)

Deputados estaduais que devem disputar a reeleição

  • Diego Castro (PL)
  • Fabrício Falcão (PCdoB)
  • Tiago Correia (PSDB)
  • Vitor Azevedo (PL)
  • Neusa Cadore (PT)
  • Angelo Almeida (PSB)
  • Jusmari Oliveira (PSD)
  • Osni Cardoso (PT)
  • Ivana Bastos (PSD)
  • Alex da Piatã (PSD)
  • Angelo Coronel Filho (Republicanos)
  • Antonio Henrique Júnior (PV)
  • Bobô (PCdoB)
  • Cafu Barreto (União Brasil)
  • Cláudia Oliveira (PSD)
  • Eduardo Alencar (PSD)
  • Eduardo Salles (PV)
  • Euclides Fernandes (PT)
  • Fátima Nunes (PT)
  • Felipe Duarte (Avante)
  • Hassan (PP)
  • Hilton Coelho (PSOL)
  • Jordávio Ramos (PSDB)
  • José de Arimateia (Republicanos)
  • Júnior Muniz (PT)
  • Júnior Nascimento (União Brasil)
  • Jurailton Santos (Republicanos)
  • Kátia Oliveira (União Brasil)
  • Laerte do Vando (Avante)
  • Leandro de Jesus (PL)
  • Luciano Araújo (Avante)
  • Luciano Simões Filho (União Brasil)
  • Ludmilla Fiscina (PSD)
  • Marcelinho Veiga (PP)
  • Marcinho Oliveira (PDT)
  • Marquinho Viana (PV)
  • Matheus Ferreira (MDB)
  • Niltinho (PSD)
  • Fabrício Pancadinha (PDT)
  • Patrick Lopes (Avante)
  • Paulo Câmara (PL)
  • Pedro Tavares (União Brasil)
  • Penalva (PP)
  • Ricardo Rodrigues (PSD)
  • Roberto Carlos (PV)
  • Robinson Almeida (PT)
  • Rogério Andrade (MDB)
  • Rosemberg Pinto (PT)
  • Samuel Junior (PL)
  • Sandro Régis (União Brasil)
  • Zé Raimundo Fontes (PT)
  • Zó (PCdoB)

O levantamento considera apenas políticos que anunciaram publicamente a intenção de disputar as eleições até sexta-feira, 17.

A relação poderá sofrer alterações até o período das convenções partidárias, quando as candidaturas serão oficialmente homologadas.

Confira também o Guia das eleições que o portal A TARDE preparou para que os eleitores entendam as regras, funções dos cargos e como votar.

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Tags

Canditados de 2026 eleições 2026 Política

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