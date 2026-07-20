PF inicia operação de R$ 95 milhões para proteger presidenciáveis

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Federal (PF) inicia nesta segunda-feira, 20, o esquema de segurança para candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. O serviço será oferecido aos candidatos homologados em convenções partidárias que solicitarem a proteção, com equipes especializadas responsáveis por acompanhar agendas de campanha em todo o país.

Os grupos de segurança serão formados por delegados, agentes e escrivães especializados na proteção de autoridades.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da Diretoria de Proteção à Pessoa da PF, mais de 600 policiais foram capacitados entre 2025 e 2026 para a missão e até 458 servidores poderão ser mobilizados durante o período eleitoral.

Antes do início da operação, a PF realizou uma análise para classificar o nível de risco de cada candidatura em quatro categorias: muito alto, alto, moderado e baixo.

Apesar dessa avaliação, o órgão afirma que todos os candidatos que solicitarem a proteção receberão tratamento igualitário, seguindo critérios técnicos.

Até o momento, há 13 pré-candidaturas postas ao Palácio do Planalto.

São eles:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Flávio Bolsonaro (PL)

Ronaldo Caiado (PSD)

Romeu Zema (Novo)

Augusto Cury (Avante)

Renan Santos (Missão)

Cabo Daciolo (Mobiliza)

Samara Martins (UP)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Edmilson Costa (PCB)

Hertz Dias (PSTU)

Leonardo Avalanche (PRTB)

Aldo Rebelo (DC)

Alguns pré-candidatos à Presidência: Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema - Foto: Divulgação

Quanto custará a operação?

A PF estima gastar cerca de R$ 95 milhões para garantir a segurança de até dez candidaturas à Presidência da República durante as eleições de 2026.

Os recursos serão destinados à mobilização das equipes, aos serviços de segurança e à aquisição de equipamentos como:

veículos blindados;

coletes balísticos de alto desempenho;

sistemas antidrones;

kits antibombas.

Como funcionará o esquema?

As equipes serão coordenadas pela Sala Nacional de Comando e Controle, em Brasília, que acompanhará em tempo real as agendas dos candidatos para dar suporte logístico e permitir respostas rápidas a eventuais ocorrências.

A operação também contará com integração entre a PF e as forças de segurança estaduais e municipais, com o objetivo de garantir a proteção dos candidatos causando o menor impacto possível na rotina das campanhas.