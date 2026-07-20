ELEIÇÕES 2026
PF inicia operação de R$ 95 milhões para proteger presidenciáveis
Esquema de segurança será oferecido a candidatos que solicitarem o serviço
A Polícia Federal (PF) inicia nesta segunda-feira, 20, o esquema de segurança para candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. O serviço será oferecido aos candidatos homologados em convenções partidárias que solicitarem a proteção, com equipes especializadas responsáveis por acompanhar agendas de campanha em todo o país.
Os grupos de segurança serão formados por delegados, agentes e escrivães especializados na proteção de autoridades.
De acordo com informações da Diretoria de Proteção à Pessoa da PF, mais de 600 policiais foram capacitados entre 2025 e 2026 para a missão e até 458 servidores poderão ser mobilizados durante o período eleitoral.
Antes do início da operação, a PF realizou uma análise para classificar o nível de risco de cada candidatura em quatro categorias: muito alto, alto, moderado e baixo.
Apesar dessa avaliação, o órgão afirma que todos os candidatos que solicitarem a proteção receberão tratamento igualitário, seguindo critérios técnicos.
Até o momento, há 13 pré-candidaturas postas ao Palácio do Planalto.
São eles:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Ronaldo Caiado (PSD)
- Romeu Zema (Novo)
- Augusto Cury (Avante)
- Renan Santos (Missão)
- Cabo Daciolo (Mobiliza)
- Samara Martins (UP)
- Rui Costa Pimenta (PCO)
- Edmilson Costa (PCB)
- Hertz Dias (PSTU)
- Leonardo Avalanche (PRTB)
- Aldo Rebelo (DC)
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Quanto custará a operação?
A PF estima gastar cerca de R$ 95 milhões para garantir a segurança de até dez candidaturas à Presidência da República durante as eleições de 2026.
Os recursos serão destinados à mobilização das equipes, aos serviços de segurança e à aquisição de equipamentos como:
- veículos blindados;
- coletes balísticos de alto desempenho;
- sistemas antidrones;
- kits antibombas.
Como funcionará o esquema?
As equipes serão coordenadas pela Sala Nacional de Comando e Controle, em Brasília, que acompanhará em tempo real as agendas dos candidatos para dar suporte logístico e permitir respostas rápidas a eventuais ocorrências.
A operação também contará com integração entre a PF e as forças de segurança estaduais e municipais, com o objetivo de garantir a proteção dos candidatos causando o menor impacto possível na rotina das campanhas.