Lula estuda quinta viagem à Bahia para convenção de Jerônimo Rodrigues

O presidente Lula (PT) pode manter firme uma tradição na Bahia, antes da campanha eleitoral acelerar de vez. O mandatário foi convidado pela cúpula petista do estado para participar da convenção que vai oficializar o nome de Jerônimo Rodrigues (PT) como candidato à reeleição ao governo da Bahia.

Caso haja a confirmação do mandatário, esta seria a quinta vez que Lula viria ao estado, apenas em 2026:

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Janeiro: o presidente esteve no estado para participar do 14º Encontro Nacional do MST;

o presidente esteve no estado para participar do 14º Encontro Nacional do MST; Abril: Lula desembarcou em Salvador para anunciar novos investimentos em mobilidade urbana;

Lula desembarcou em Salvador para anunciar novos investimentos em mobilidade urbana; Maio: visita ao município de Camaçari, onde participou de entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e visitou uma fábrica de fertilizantes;

visita ao município de Camaçari, onde participou de entregas de moradias do Minha Casa, Minha Vida e visitou uma fábrica de fertilizantes; Julho: cumpriu agenda do Novo PAC, que incluiu a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica e a inauguração do Hospital de Alagoinhas.

Rui e Jerônimo demonstram confiança

Quando questionados sobre a possibilidade, o pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, demonstraram entusiasmo com a vinda do chefe do Executivo federal.

“A convenção vai ser grande. Nós falamos com o presidente Lula e tem hipótese dele vir aqui e no Ceará. Será muito bem-vindo”, afirmou Rui Costa, no último sábado, 18, durante agenda em Salvador.

Também na semana passada, durante a plenária do Programa de Governo Participação (PGP), em Salvador, Jerônimo afirmou que poderia mudar a data do encontro a depender da disponibilidade de Lula.

"O presidente ficou de analisar. Eu coloquei para ele: presidente, se o senhor não puder no dia 1º, pode ser dia 2, dia 3, dia 4 ou dia 5. Nós até mudamos a data para tê-lo nessa convenção vitoriosa nossa aqui na Bahia", afirmou o titular do Palácio de Ondina.

Quando será o evento?

Inicialmente, o evento está previsto para ocorrer no dia 1º de agosto, mas em local e horário ainda não definidos. Contudo, pode haver mudança caso Lula confirme a vinda para o evento, em Salvador.

Na agenda do presidente, o dia 2 de agosto já tem compromisso: nesta data será justamente o dia da convenção que vai homologar o nome dele como candidato petista à reeleição ao Palácio do Planalto. O evento acontece em São Paulo.

De acordo com a legislação, as convenções partidárias, que têm início nesta segunda-feira, 20, vão se estender até o dia 5 de agosto. Desta forma, caso haja espaço na agenda do presidente e ele de fato venha à capital baiana, restaria o período entre 3 e 5 de agosto.