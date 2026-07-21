Jaques Wagner confirma Edvaldo Brito como suplente no Senado

O senador Jaques Wagner (PT) anunciou, nesta terça-feira, 21, o nome do ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), como primeiro suplente da sua candidatura à reeleição para o Senado nas eleições de outubro.

O anúncio aconteceu na sede do PSD baiano, em Salvador. A escolha de Edvaldo, fruto de uma indicação do 'núcleo duro' da legenda, havia sido adiantada pelo portal A TARDE nos últimos dias.

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"Muitas vezes na política você faz coisas pela necessidade da política, aqui não é o caso. Estou fazendo essa indicação de acordo com o governador, de acordo com o PSD com muito gosto. Já tivemos histórias de contribuição política, inclusive no metrô de Salvador", afirmou Wagner em coletiva de imprensa

Segunda suplência em aberto

Durante a coletiva, o senador também informou que ainda "não bateu o martelo" em relação a segunda vaga em sua suplência. Até o momento, houve apenas a indicação formal do PCdoB do nome da vereadora de Salvador, Aladilce Souza.

Desistência

Antes cotada como possível suplente de Wagner, a deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, revelou ao A TARDE o motivo que a fez desistir da cadeira.

Segundo a parlamentar, a decisão partiu de um cálculo eleitoral do diretório nacional do PSB. Lídice afirmou que o partido considerou a participação da veterana como crucial para os objetivos da legenda no pleito deste ano.

"Na verdade, eu recebi o convite do senador Jaques Wagner, mas isso ainda não estava consolidado. Eu conversei com ele e disse que iria ter uma conversa com o partido. A decisão da nacional do partido foi de fortalecer a campanha para eleger três deputados federais na Bahia. É uma necessidade do partido e eu não gostaria que a minha saída pudesse prejudicar esse movimento do partido no estado", disse a deputada.