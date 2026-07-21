Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

É OFICIAL!

Jaques Wagner confirma Edvaldo Brito como suplente no Senado

Anúncio aconteceu na manhã desta terça-feira, 21

Cássio Moreira e Leo Almeida
Por Cássio Moreira e Leo Almeida
| Atualizada em
Edvaldo Brito é escolhido para suplência de Wagner
Edvaldo Brito é escolhido para suplência de Wagner - Foto: Divulgação | Ascom JW

O senador Jaques Wagner (PT) anunciou, nesta terça-feira, 21, o nome do ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), como primeiro suplente da sua candidatura à reeleição para o Senado nas eleições de outubro.

O anúncio aconteceu na sede do PSD baiano, em Salvador. A escolha de Edvaldo, fruto de uma indicação do 'núcleo duro' da legenda, havia sido adiantada pelo portal A TARDE nos últimos dias.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Muitas vezes na política você faz coisas pela necessidade da política, aqui não é o caso. Estou fazendo essa indicação de acordo com o governador, de acordo com o PSD com muito gosto. Já tivemos histórias de contribuição política, inclusive no metrô de Salvador", afirmou Wagner em coletiva de imprensa

Segunda suplência em aberto

Durante a coletiva, o senador também informou que ainda "não bateu o martelo" em relação a segunda vaga em sua suplência. Até o momento, houve apenas a indicação formal do PCdoB do nome da vereadora de Salvador, Aladilce Souza.

Desistência

Antes cotada como possível suplente de Wagner, a deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, revelou ao A TARDE o motivo que a fez desistir da cadeira.

Segundo a parlamentar, a decisão partiu de um cálculo eleitoral do diretório nacional do PSB. Lídice afirmou que o partido considerou a participação da veterana como crucial para os objetivos da legenda no pleito deste ano.

"Na verdade, eu recebi o convite do senador Jaques Wagner, mas isso ainda não estava consolidado. Eu conversei com ele e disse que iria ter uma conversa com o partido. A decisão da nacional do partido foi de fortalecer a campanha para eleger três deputados federais na Bahia. É uma necessidade do partido e eu não gostaria que a minha saída pudesse prejudicar esse movimento do partido no estado", disse a deputada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

edvaldo brito eleições JAQUES WAGNER

Relacionadas

Mais lidas