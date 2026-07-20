Martelo batido: Edvaldo Brito será confirmado como suplente de Wagner

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O ex-prefeito de Salvador e ex-vereador Edvaldo Brito (PSD) será confirmado como o primeiro suplente do senador Jaques Wagner (PT) nas eleições de outubro. O anúncio deve acontecer nesta terça-feira, 21, segundo interlocutores do partido informaram ao portal A TARDE.

A definição acontece depois de um longo impasse. A favorita para ocupar a vaga era a deputado federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, que foi convidada pelo próprio Wagner para assumir o posto.

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Porém, na semana passada, a parlamentar desistiu da vaga. Ao portal, ela revelou que a decisão partiu de um cálculo eleitoral do diretório nacional do PSB, que considera a participação da veterana como crucial para os objetivos da legenda no pleito deste ano.

Homenagem

A ideia de indicar Edvaldo Brito ao posto surgiu para 'homenagear' o político por sua trajetória, que foi encerrada oficialmente em 2024, quando resolveu não concorrer a um novo mandato como vereador da capital.

Alguns dos nomes consultados pela reportagem apontam que Edvaldo já vem ganhando maior espaço nas agendas do grupo governista, a exemplo das últimas edições do Programa de Governo Participativo (PGP), quando tem sido colocado em posições estratégicas para os presentes nos atos.

Estratégia e dobradinha

A estratégia de indicar Edvaldo consiste na possibilidade, entre os mais otimistas, do ex-prefeito ser alçado ao Senado, ao menos de maneira 'provisória'.

Nos bastidores, acreditam que Wagner será escolhido como ministro em um eventual segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que pode ocasionar uma licença de seu mandato. Assim, Edvaldo poderá assumir a cadeira no Congresso Nacional, ainda por pouco tempo.

Segunda suplência

A segunda suplência de Jaques Wagner também caminha para definição nos próximos dias. Se nada mudar, de acordo com fontes ligadas ao grupo governista, Aladilce Souza (PCdoB), vereadora por Salvador, será a escolhida para o posto.

A indicação contempla um pleito antigo do PCdoB por espaço na chapa majoritária governista. A sigla já havia sinalizado interesse no posto nos últimos meses, com manifestações públicas de suas lideranças.

A convenção que anunciará a chapa majoritária do grupo governista estadual acontecerá no dia 1º de agosto, em Salvador.