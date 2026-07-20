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MARTELO BATIDO

Angelo Coronel oficializa nomes para a suplência após impasse

Senador anunciou Marcelo Guimarães Filho e Edylene Ferreira para ocupar as duas cadeiras de suplente

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Edylene Ferreira, Angelo Coronel e Marlo Guimarães Filho
Edylene Ferreira, Angelo Coronel e Marlo Guimarães Filho - Foto: Divulgação

O senador e pré-candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), oficializou o ex-deputado federal Marcelo Guimarães Filho (Podemos) como seu primeiro suplente na chapa deste ano. A vereadora de Serrinha e presidente da União dos Vereadores da Bahia (UVB), Edylene Ferreira (Republicanos) ocupará a segunda suplência.

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira, 20, em publicação nas redes sociais. Segundo Coronel, as indicações reúnem diferentes experiências da política baiana, com Guimarães Filho representando a política de Salvador, enquanto Edylene demonstra a força do interior baiano.

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“Martelo batido, convite feito e aceito. Marcelo Guimarães Filho, um jovem experiente na vida pública, ex-vereador de Salvador, ex-deputado federal. Edylene Ferreira, a presidente da União dos Vereadores da Bahia (UVB), vereadora no quarto mandato em Serrinha e uma grande líder do exército da política, como costumo chamar os nossos amigos vereadores”, afirmou Coronel.

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Negociação

A movimentação foi antecipada pelo portal A TARDE na última sexta, 17. Na reportagem, foi apontado que, apesar da preferência de Coronel por indicar Edylene à primeira suplência, ele não teria “problemas com o nome de Marcelo Guimarães Filho”.

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O ex-deputado federal foi indicado pelo pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil), em acordo para trazer o Podemos à sua base aliada. Neto chegou a anunciar Guimarães Filho para o posto, contudo, Coronel pregou cautela sobre a indicação e apontou sua preferência por um vereador do interior.

Suplentes comemoram oficialização

Para Marcelo Guimarães Filho, a escolha representa uma responsabilidade e reforça a defesa da continuidade do mandato de Coronel. “Acredito que o senador Angelo Coronel foi o melhor representante da Bahia no Senado nos últimos oito anos e merece continuar defendendo os interesses do nosso estado”, afirmou.

Edylene também destacou a dimensão municipalista da composição. “É motivo de orgulho caminhar com um político que admiro, reconhecido pelo seu compromisso com o municipalismo e pela parceria constante com os vereadores”, declarou.

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Angelo Coronel Senado suplência

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