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Oposição encaminha chapa de suplentes para anúncio em convenção
Suplentes de Coronel já estariam "fechados", enquanto João Roma acerta últimos detalhes
O grupo de oposição ao governo do estado encaminha para “destravar” os nomes que devem ocupar a suplência na chapa para o Senado deste ano. O prefeito Bruno Reis (União Brasil), informou nesta sexta-feira, 17, que a composição do senador Angelo Coronel (Republicanos) “já está fechada” e que as conversas para os suplentes de João Roma (PL) estão em últimos detalhes.
A fala foi realizada durante anúncio do programa “Meu Primeiro Negócio”, fruto da parceria entre a Prefeitura e a Fecomércio-BA, em evento na sede da entidade, na Avenida Tancredo Neves. Após ser questionado pelo portal A TARDE, Bruno Reis também apontou que a oposição tem levado em consideração critérios como representações em regiões do estado e critérios partidários. Os anúncios devem ser realizados em convenção partidária na próxima quarta, 22.
“Estamos fechando os suplentes, faltam detalhes finais, não quero citar nomes não, mas eu acho que a chapa do senador Angelo Coronel já está fechada. Estamos concluindo o fechamento da chapa dos suplentes do pré-candidato João Roma, levando em consideração critérios políticos, partidários, perfil, tentando buscar representações de regiões da Bahia. Enfim, são um conjunto de critérios e fatores que leva para o fechamento desses suplentes, mas dos problemas que nós temos aí para organizar até o dia 22, esses são os meus menores”, disse o prefeito.
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O nome de Coronel
Na última semana, a reportagem de A TARDE apurou junto a pessoas próximas de Angelo Coronel que o martelo sobre sua primeira suplência ainda não estava batido. O pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil), tem defendido o nome do ex-deputado federal Marcelo Guimarães Filho (Podemos), mas o senador tem indicado sua preferência pela presidente da União de Vereadores da Bahia (UVB) e vereadora de Serrinha, Edylene Ferreira (Republicanos).
No entanto, apesar da indicação da edil, a tendência é de que a primeira suplência seja ocupada por Guimarães Filho, enquanto Edylene pode ficar com a segunda vaga. À reportagem, uma fonte afirmou, inclusive, que “Coronel não teria problemas com o nome de Marcelo”, afastando a possibilidade de um veto.
Suplência de Roma
Já em relação aos suplentes de Roma, a expectativa é de que as vagas sejam ocupadas por integrantes do PL. Há rumores de que o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, recém-filiado ao partido, deve ser um dos nomes a ocupar o cargo, mas pessoas próximas a ele negaram a informação.
O outro posto deve ser ocupado por um membro da legenda com representatividade no interior. Um interlocutor contou à reportagem que a indicação de uma mulher foi ventilada nos bastidores, mas não deu maiores detalhes.