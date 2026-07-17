Bruno Reis critica tarifaço de Trump e apela por diplomacia técnica

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), manifestou forte preocupação com os potenciais impactos econômicos das barreiras comerciais e sobretaxas articuladas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ao comentar o chamado "tarifaço" norte-americano contra produtos brasileiros, o gestor baiano lamentou o cenário internacional e defendeu que o enfrentamento da crise seja conduzido de forma estritamente técnica pela diplomacia, longe de palanques partidários.

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"A gente lamenta. Acho que esse assunto não tem que ser tratado no âmbito da política, só faz atrapalhar, penalizar os setores produtivos do país", afirmou Reis, sinalizando que a busca por culpados no debate interno desvia o foco das soluções de mercado.

"Isso tem que ser tratado pelo governo, fora da pauta da política. Cabe ao governo federal, com os ministérios de Relações Exteriores, com embaixadores e com os setores econômicos envolvidos, se articularem para buscar negociações", completou.

Reflexo local

Para justificar o sinal de alerta em âmbito municipal, o chefe do Executivo soteropolitano traçou um paralelo direto entre a instabilidade geopolítica global e a gestão do orçamento da capital.

Reis relatou o impacto severo que os conflitos externos e as consequentes flutuações de insumos energéticos já geram no custeio dos serviços públicos locais, destacando a forte pressão sobre o sistema de transporte coletivo urbano.

De acordo com o prefeito, empresários do setor de transporte rodoviário de Salvador apresentaram planilhas recentes que apontam um deficit milionário na operação devido à escalada do preço dos combustíveis fósseis, inflacionados indiretamente pelo cenário internacional.

"Só eu sei o que eu tenho sofrido aqui em Salvador com o aumento do óleo diesel. Na semana passada, os empresários me apresentaram uma conta de R$ 16 milhões de desequilíbrio do óleo diesel, que aumentou R$ 2,00 neste período por conta das guerras", desabafou.

O gestor alertou que medidas de protecionismo e pressões inflacionárias externas penalizam a ponta final da sociedade.

"No final do dia, todas essas imposições de tarifaço acabam penalizando a população", relembrou.

Apelo à Brasília

Ao cobrar pragmatismo do Palácio do Planalto e do corpo diplomático, Bruno Reis defendeu uma postura célere de Brasília nas tratativas bilaterais com Washington para resguardar as cadeias produtivas do país.

"Espero que o governo brasileiro tenha sabedoria, tenha capacidade de articulação para evitar que se concretizem esses novos tarifaços ou até mesmo que eles possam ser amenizados", concluiu o prefeito de Salvador.