PSD vence disputa e Edvaldo Brito vira favorito para suplência de Wagner

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O PSD ganhou a disputa interna dos partidos do arco governista e deve ficar com a primeira suplência do senador Jaques Wagner (PT) na chapa majoritária nas eleições de outubro. A informação foi obtida pelo portal A Tarde, em conversas recentes com membros do grupo.

Segundo interlocutores, o ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito, é a principal opção do partido para a suplência.

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A ideia, de acordo com as fontes consultadas, é 'homenagear' o político por sua trajetória, que foi encerrada oficialmente em 2024, quando resolveu não concorrer a um novo mandato como vereador da capital.

Alguns dos nomes consultados pelo portal A Tarde apontam que Edvaldo já vem ganhando maior espaço nas agendas do grupo governista, a exemplo das últimas edições do Programa de Governo Participativo (PGP), quando tem sido colocado em posições estratégicas para os presentes nos atos.

Estratégia e dobradinha

A estratégia de indicar Edvaldo consiste na possibilidade, entre os mais otimistas, do ex-prefeito ser alçado ao Senado, ao menos de maneira 'provisória'.

Nos bastidores, acreditam que Wagner será escolhido como ministro em um eventual segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que pode uma licença de seu mandato. Assim, Edvaldo poderá assumir a cadeira no Congresso nacional, ainda por pouco tempo.

Segunda suplência

A segunda suplência de Jaques Wagner também caminha para definição nos próximos dias. Se nada mudar, de acordo com fontes ligadas ao grupo governista, Aladilce Souza (PCdoB), vereadora por Salvador, será a escolhida para o posto.

A indicação contempla um pleito antigo do PCdoB por espaço na chapa majoritária governista. A sigla já havia sinalizado interesse no posto nos últimos meses, com manifestações públicas de suas lideranças.

A convenção que anunciará a chapa majoritária do grupo governista estadual acontecerá no dia 1º de agosto, em Salvador.