ALIANÇA DEFINIDA
PSD vence disputa e Edvaldo Brito vira favorito para suplência de Wagner
Ex-prefeito de Salvador ganhar força para compor chapa
O PSD ganhou a disputa interna dos partidos do arco governista e deve ficar com a primeira suplência do senador Jaques Wagner (PT) na chapa majoritária nas eleições de outubro. A informação foi obtida pelo portal A Tarde, em conversas recentes com membros do grupo.
Segundo interlocutores, o ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito, é a principal opção do partido para a suplência.
A ideia, de acordo com as fontes consultadas, é 'homenagear' o político por sua trajetória, que foi encerrada oficialmente em 2024, quando resolveu não concorrer a um novo mandato como vereador da capital.
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Alguns dos nomes consultados pelo portal A Tarde apontam que Edvaldo já vem ganhando maior espaço nas agendas do grupo governista, a exemplo das últimas edições do Programa de Governo Participativo (PGP), quando tem sido colocado em posições estratégicas para os presentes nos atos.
Estratégia e dobradinha
A estratégia de indicar Edvaldo consiste na possibilidade, entre os mais otimistas, do ex-prefeito ser alçado ao Senado, ao menos de maneira 'provisória'.
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Nos bastidores, acreditam que Wagner será escolhido como ministro em um eventual segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que pode uma licença de seu mandato. Assim, Edvaldo poderá assumir a cadeira no Congresso nacional, ainda por pouco tempo.
Segunda suplência
A segunda suplência de Jaques Wagner também caminha para definição nos próximos dias. Se nada mudar, de acordo com fontes ligadas ao grupo governista, Aladilce Souza (PCdoB), vereadora por Salvador, será a escolhida para o posto.
A indicação contempla um pleito antigo do PCdoB por espaço na chapa majoritária governista. A sigla já havia sinalizado interesse no posto nos últimos meses, com manifestações públicas de suas lideranças.
A convenção que anunciará a chapa majoritária do grupo governista estadual acontecerá no dia 1º de agosto, em Salvador.