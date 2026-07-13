Jerônimo avalia estratégia para poder participar de debates na TV

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) indicou que deve participar dos debates de canais de televisão durante a campanha eleitoral deste ano.

Em conversa com a imprensa na noite desta segunda-feira, 13, durante encontro com os membros da chapa majoritária e pré-candidatos da sua base de apoio em Salvador, o petista informou que vai estudar junto com o Conselho Político como vai se dar sua presença nos debates.

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“Eu tenho o desejo, mas eu sempre consulto os meus pares para a gente poder desenhar qual é o formato de participação. Eu não tenho desejo de fazer qualquer excesso ou de me eximir totalmente dos debates. Participarei, mas farei isso com muita responsabilidade diante do que nós estamos fazendo agora", iniciou o governador.

"Estamos fazendo um grande debate com a sociedade, debatendo constantemente, nos nossos encontros. Mas nós faremos um desenho de debate onde nós estaremos presentes”, afirmou.

No primeiro turno da eleição de 2022, Jerônimo participou da maioria dos debates. Já no segundo turno não participou de nenhum.

Afastamento de Bruno Monteiro

O governador também comentou sobre o afastamento de Bruno Monteiro da Secretaria de Cultura. Jerônimo informou que Bruno deixou o posto para tratar um problema de saúde e tirar férias. Ele adiantou que o secretário vai se licenciar do cargo para atuar na campanha.

“Ele teve que se afastar essa semana para poder cuidar da garganta, da saúde, mas ele deverá tirar férias, ele que me pediu isso, vou programar para a gente poder, assim que ele voltar do tratamento de recuperação da saúde, ele poder se afastar e continuar cuidando dessa parte que ele faz comigo na campanha”, disse o governador.