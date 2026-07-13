Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PGP

Prefeito de Itabuna projeta público superior a 10 mil em ato político

Augusto Castro aposta na força de obras regionais para bater recorde de público.

Rodrigo Tardio
Por
PGP em Itabuna deve concentrar as principais forças da base governista baiana
PGP em Itabuna deve concentrar as principais forças da base governista baiana - Foto: Divulgação

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), projeta que o Programa de Governo Participativo (PGP) do pré-candidato à reeleição ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reunirá mais de 10 mil pessoas na próxima quinta-feira, dia 16.

O evento político está marcado para as 18 horas, na Arena Zé Cachoeira. A expectativa do gestor municipal baseia-se na forte mobilização que vem sendo realizada pelo gabinete e partidos que integram a base de sustentação do Governo do Estado na região.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para Augusto Castro, o município de Itabuna possui um papel estratégico e simbólico na trajetória política do atual governador.

“Há quatro anos, foi no PGP realizado em Itabuna que ocorreu a arrancada que garantiu a vitória ao governador Jerônimo Rodrigues no pleito de 2022. Naquela ocasião, reunimos um público de mais de 8 mil pessoas. Agora, estamos trabalhando para superar os 10 mil participantes”, afirmou o prefeito.

Aliança política

Outro fator apontado pelo chefe do Executivo itabunense para prever um público recorde é o volume de investimentos e obras executadas pela gestão estadual em todo o Sul da Bahia. De acordo com Castro, a atual administração estadual tem dado continuidade ao ritmo de entregas iniciado nas gestões passadas.

“O governador Jerônimo vem na mesma pegada da gestão do ex-ministro e ex-governador Rui Costa, realizando muito por toda a região. Atrelado a isso, existe a grande quantidade de obras da nossa administração, que vem transformando Itabuna com intervenções estruturantes e que contam com essa aliança forte do município com os governos estadual e federal”, avaliou.

Além das lideranças políticas locais e regionais, o PGP em Itabuna deve concentrar as principais forças da base governista baiana. Estão confirmadas as presenças do pré-candidato Jerônimo Rodrigues, dos senadores Rui Costa, Jaques Wagner e Otto Alencar (PSD), além de deputados federais e estaduais de diversas siglas aliadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

augusto castro itabuna Jerônimo Rodrigues Programa de Governo Participativo

Relacionadas

Mais lidas