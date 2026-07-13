PGP
Prefeito de Itabuna projeta público superior a 10 mil em ato político
Augusto Castro aposta na força de obras regionais para bater recorde de público.
O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), projeta que o Programa de Governo Participativo (PGP) do pré-candidato à reeleição ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reunirá mais de 10 mil pessoas na próxima quinta-feira, dia 16.
O evento político está marcado para as 18 horas, na Arena Zé Cachoeira. A expectativa do gestor municipal baseia-se na forte mobilização que vem sendo realizada pelo gabinete e partidos que integram a base de sustentação do Governo do Estado na região.
Para Augusto Castro, o município de Itabuna possui um papel estratégico e simbólico na trajetória política do atual governador.
“Há quatro anos, foi no PGP realizado em Itabuna que ocorreu a arrancada que garantiu a vitória ao governador Jerônimo Rodrigues no pleito de 2022. Naquela ocasião, reunimos um público de mais de 8 mil pessoas. Agora, estamos trabalhando para superar os 10 mil participantes”, afirmou o prefeito.
Aliança política
Outro fator apontado pelo chefe do Executivo itabunense para prever um público recorde é o volume de investimentos e obras executadas pela gestão estadual em todo o Sul da Bahia. De acordo com Castro, a atual administração estadual tem dado continuidade ao ritmo de entregas iniciado nas gestões passadas.
“O governador Jerônimo vem na mesma pegada da gestão do ex-ministro e ex-governador Rui Costa, realizando muito por toda a região. Atrelado a isso, existe a grande quantidade de obras da nossa administração, que vem transformando Itabuna com intervenções estruturantes e que contam com essa aliança forte do município com os governos estadual e federal”, avaliou.
Além das lideranças políticas locais e regionais, o PGP em Itabuna deve concentrar as principais forças da base governista baiana. Estão confirmadas as presenças do pré-candidato Jerônimo Rodrigues, dos senadores Rui Costa, Jaques Wagner e Otto Alencar (PSD), além de deputados federais e estaduais de diversas siglas aliadas.